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DO KAD VIŠE?

Srećom, opet nije niko poginuo: U Ferhadiji se obrušio ogroman komad fasade

Koliko puta još treba da se ovako nešto desi da bi se sistemski pristupilo rješavanju ovog problema

Ferhadija: Pao ogroman komad fasade. Screenshot

D. H.

20.4.2026

Ponovo obrušavanje fasade u samom centru Sarajeva nije samo izolovan incident – to je simptom dugogodišnjeg nemara.

U Ferhadiji, ulici kojom dnevno prođu hiljade ljudi, komadi fasade padaju tik uz izloge i prolaznike. Ovoga puta, srećom, sve je završilo bez tragičnih posljedica. Ali pitanje koje se nameće više nije “šta se desilo”, nego – dokle više ovako?

Jer ovo nije prvi put. I svaki put reakcije su iste: kratko saopćenje, eventualno obilazak, pa opet tišina. U međuvremenu, fasade nastavljaju da se krune, a odgovornost se razvlači između institucija kao da je riječ o apstraktnom problemu, a ne o direktnoj prijetnji ljudskim životima.

Realno, koliko puta još treba da se ovako nešto desi da bi se sistemski pristupilo rješavanju problema? Da li zaista treba da neko strada da bi se pokrenule ozbiljne inspekcije, sankcije i planirana obnova objekata?

Grad koji pretenduje biti turistička destinacija i evropska metropola ne može sebi dozvoliti da mu se centar pretvara u zonu rizika. Održavanje fasada nije estetsko pitanje – to je pitanje sigurnosti.

Ako se i nakon ovog incidenta sve završi na konstataciji da “treba nešto uraditi”, onda je jasno da problem više nije u zidovima koji otpadaju, nego u sistemu koji godinama odbija da ih sanira.

# FASADA
# FERHADIJA
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