Zuhrić o Uku: "Kakva licemjerna, bijedna izjava čovjeka koji bi sve učinio da zaradi još koju platu do izbora"

"Kakva licemjerna, bijedna izjava čovjeka koji bi sve učinio da zaradi još koju platu do izbora", napisao je na X-u Albin Zuhrić, delegat Demokratske fronte (DF) u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.

"Uk je uživao u lažima svojih stranačkih kolega koji su ga danima hvalili za ostavku koju podnosi iz moralnih razloga. Prihvatao je sve benefite te lažne ostavke, predstavljajući sebe kao osobu koja prihvata odgovornost za tramvajsku tragediju. Karakteran čovjek, govorili su nam. Hvalili su ga i mnogi građani, iskreno i bez kalkulacija.

Ali…s razlogom smo govorili da se radi o lažnoj ostavci, upozoravali da varaju ljude i ne namjeravaju se odreći ni vlasti, ni vozača, ni moći, ni plata.