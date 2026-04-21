Zuhrić o Uku: "Kakva licemjerna, bijedna izjava čovjeka koji bi sve učinio da zaradi još koju platu do izbora"

"Kakva licemjerna, bijedna izjava čovjeka koji bi sve učinio da zaradi još koju platu do izbora", napisao je na X-u Albin Zuhrić, delegat Demokratske fronte (DF) u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH.
"Uk je uživao u lažima svojih stranačkih kolega koji su ga danima hvalili za ostavku koju podnosi iz moralnih razloga. Prihvatao je sve benefite te lažne ostavke, predstavljajući sebe kao osobu koja prihvata odgovornost za tramvajsku tragediju. Karakteran čovjek, govorili su nam. Hvalili su ga i mnogi građani, iskreno i bez kalkulacija.
Ali…s razlogom smo govorili da se radi o lažnoj ostavci, upozoravali da varaju ljude i ne namjeravaju se odreći ni vlasti, ni vozača, ni moći, ni plata.
Iz Trojke su djelovali šokirano da ih možemo optuživati za takvo nešto, iako su znali da je sve laž. Ustvari, ono što je predstavljeno kao vrhunski čin odgovornosti, je ustvari bilo najdalje što se može biti od preuzimanja odgovornosti. Jer šta može biti manje preuzimanje odgovornosti nego da se pokušavaš spasiti pritiska javnosti, i skinuti teret sa sebe, tako što ćeš slagati da si dao ostavku i odlaziš.
Ali najgore tek dolazi. Najveće licemjerje očekujte u septembru, kada ćete ugledati Nihada Uka na bilbordima, kao kandidata Naše stranke. Nudit će vam ga kao mlado lice poštene politike, koji može donijeti promjenu, a ustvari je umorni čovjek iz vlasti, bez rezultata, koji je bio spreman lagati i kada društvo preživljava tragediju, kako bi spasio svoju fotelju i platu", navodi Zuhrić.