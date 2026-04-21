U Starom Gradu prijeti katastrofa: Haos na gradilištu, ograda se srušila na zgradu, stanari u panici!

Na križanju ulica Sagrdžija i Kečina u Starom Gradu došlo je do ozbiljnog incidenta na gradilištu koje, prema tvrdnjama stanara, već mjesecima ugrožava njihove živote i imovinu. Tokom noći 20. aprila dio betonske ograde i zidanog zida urušio se na susjedni stambeni objekat, izazvavši materijalnu štetu i dodatno uznemirivši stanare.

Prema svjedočenju jednog od građana, koji je zbog straha od posljedica želio ostati anoniman, situacija je kulminacija problema na koje su nadležni upozoravani još od početka radova.

– Radi se o gradilištu koje je otvoreno prije otprilike dva mjeseca. Iskopana je jama dubine oko 3,5 metra, na udaljenosti manjoj od jednog metra od naše zgrade u kojoj živi 14 porodica. Od početka smo upozoravali da je riječ o ozbiljnoj opasnosti – navodi sagovornik.

Dodaje da su na teren više puta izlazili i inspekcija i policija, ali da radovi nikada nisu trajno obustavljeni.

– Investitor tvrdi da ima dozvolu za rekonstrukciju objekta, ali je taj objekat u međuvremenu srušen i izvršen je potpuni iskop. To više nije rekonstrukcija, nego nova gradnja – tvrdi građanin.

Noć urušavanja

Kako ističe, situacija je eskalirala u noći 20. aprila, kada je došlo do urušavanja.

– Dio betonske ograde srušio se na našu fasadu, a potom i dio zida. Urušavanje je trajalo cijelu noć. Policija je izašla na teren i pozvala Civilnu zaštitu, ali su oni u prvom pozivu odbili doći zbog nedostatka osoblja. Tek nakon što smo ih ponovo zvali, pojavili su se na terenu – navodi.

Prema njegovim riječima, utvrđena je materijalna šteta i nepravilnosti na gradilištu, te je naređena obustava radova.

Inspekcija: Nadležnost na Federaciji

Iz Službe za opću upravu i inspekcijske poslove Stari Grad za "Avaz" potvrđuju da su zaprimili prijavu, ali ističu da ključnu odgovornost ima Federalni nivo.

– Općinska inspekcija zaprimila je prijavu građana prošle sedmice i proslijedila je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, s obzirom na to da se radi o historijskom urbanom području koje je 2021. godine proglašeno nacionalnim spomenikom – kazali su nam općinske službe za inspekcijske poslove.

Dodaju da su nakon novih prijava, uključujući informacije o oštećenjima okolnih objekata, općinski inspektori ponovo izašli na teren.

– Sačinjena je službena zabilješka i proslijeđena Federalnoj upravi. Služba civilne zaštite je kontinuirano na terenu i poduzima mjere u okviru općinskih nadležnosti, ali daljnje postupanje je u nadležnosti federalne inspekcije – istakli su.

Građani: Prebacivanje odgovornosti

Stanari, međutim, tvrde da se se situacija na terenu pogoršava, a da federalna inspekcija nije došla.

– Najavljeno je da će federalna inspekcija izaći ujutro u 8 sati, ali se to nije desilo. Umjesto njih došla je općinska inspekcija. Na kraju opet niko konkretno ne preuzima odgovornost – kaže naš sagovornik.

Ističe da je stanje i dalje alarmantno.

– Četrnaest porodica živi u objektu čija je sigurnost direktno ugrožena. Institucije su izlazile na teren, ali konkretne zaštite nema. Ovo je pitanje vremena kada će se desiti još veća tragedija – upozorava.

Kritična situacija

Fotografije s terena pokazuju dubok iskop tik uz stambeni objekat, urušene dijelove zida i improvizirane zaštitne mjere, što dodatno potvrđuje ozbiljnost situacije.

Građani poručuju da očekuju hitnu reakciju nadležnih i jasno utvrđivanje odgovornosti, prije nego što posljedice postanu još teže.



