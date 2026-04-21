Nakon urušavanja zida u Sagrdžinoj ulici: Stanari napustili svoje domove

Na križanju ulica Sagrdžije i Kečina u sarajevskoj općini Stari Grad došlo je do ozbiljnog incidenta na gradilištu koje već mjesecima izaziva strah među lokalnim stanovništvom. Nakon posljednjeg urušavanja dijela betonske ograde i zida na susjedni stambeni objekat, stanari su, zbog narušene statike i vidljivih pukotina, bili primorani napustiti svoje domove.

Prema informacijama s terena, riječ je o objektu u kojem živi 14 porodica, a koji je sada ocijenjen kao nesiguran za boravak. Građani ističu da su na problem upozoravali od samog početka radova, kada je iskopana jama dubine oko 3,5 metra na udaljenosti manjoj od jednog metra od zgrade.



