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HAOS U STAROM GRADU

Nakon urušavanja zida u Sagrdžinoj ulici: Stanari napustili svoje domove

Kulminacija problema dogodila se u noći 20. aprila, kada je došlo do urušavanja koje je trajalo satima

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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D. H.

21.4.2026

Na križanju ulica Sagrdžije i Kečina u sarajevskoj općini Stari Grad došlo je do ozbiljnog incidenta na gradilištu koje već mjesecima izaziva strah među lokalnim stanovništvom. Nakon posljednjeg urušavanja dijela betonske ograde i zida na susjedni stambeni objekat, stanari su, zbog narušene statike i vidljivih pukotina, bili primorani napustiti svoje domove.

Prema informacijama s terena, riječ je o objektu u kojem živi 14 porodica, a koji je sada ocijenjen kao nesiguran za boravak. Građani ističu da su na problem upozoravali od samog početka radova, kada je iskopana jama dubine oko 3,5 metra na udaljenosti manjoj od jednog metra od zgrade.


Kulminacija problema dogodila se u noći 20. aprila, kada je došlo do urušavanja koje je trajalo satima. Dio konstrukcije pao je na fasadu susjednog objekta, pričinivši materijalnu štetu i dodatno ugrozivši stabilnost zgrade.

– Situacija je bila toliko ozbiljna da smo morali napustiti stanove. Pukotine su se već ranije pojavile, ali nakon ovog urušavanja više niko nije želio riskirati – kazao je jedan od stanara koji je želio ostati anoniman.

Na teren su izlazili policija, inspekcija i Civilna zaštita, a nakon uviđaja naređena je obustava radova. Međutim, građani tvrde da reakcija nadležnih institucija nije bila pravovremena niti adekvatna.

# ZID
# STARI GRAD
# KEČINA
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