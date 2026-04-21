Više od 10 miliona KM uloženo u obnovu fasada javnih objekata u Starom Gradu

Općina Stari Grad Sarajevo, u saradnji sa Gradom Sarajevo, Kantonom Sarajevo, Vladom FBiH i međunarodnim partnerima, u protekle više od dvije godine realizuje značajna ulaganja u obnovu fasada na području ove općine.

Ukupna vrijednost realizovanih i započetih projekata premašuje 10 miliona konvertibilnih maraka.

Obnova fasada obuhvatila je niz javnih objekata, među kojima su zgrada Ekonomskog fakulteta, Dom Oružanih snaga BiH, osnovne škole Edhem Mulabdić i Šejh ef. Hadžijamaković, Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti na Drveniji, Federalni zavod za statistiku, objekat u kojem je planiran Muzej Mersada Berbera, kao i brojne zgrade na Bistriku i u ulicama Zelenih beretki i Safvet-bega Bašagića. Također su obuhvaćeni Katolički bogoslovni fakultet, zgrada Islamske zajednice u ulici Mula Mustafe Bašeskije, Beledija, područna škola na Širokači, vrtić „Agan Bostandžić“, objekat Srednje ugostiteljsko-turističke škole, te osnovne škole Saburina i Mula Mustafa Bašeskija.

Većina ovih projekata je završena, dok su ostali u toku ili u fazi pripreme.

Načelnik Općine Stari Grad Irfan Čengić istakao je da Općina, iako to nije njena nadležnost niti obaveza, spremna da učestvuje u obnovi fasada i na privatnim objektima:

- Više od 10 miliona KM uloženo je u obnovu fasada u Starom Gradu na javnim objektima. Održavanje fasada na zgradama obaveza je upravitelja i vlasnika etažnih jedinica, kao što vlasnici održavaju fasade svojih kuća. I pored toga, Općina je uspostavila sistem i javni poziv za sufinansiranje radova i na zgradama u kojima su privatni stanovi, ali već drugu godinu nema zainteresovanih upravitelja - naglasio je načelnik Čengić.

Posebno je istaknuto da je u jednom slučaju upravitelj odbio realizaciju projekta obnove tri fasade na Obali Kulina bana, iako su Grad Sarajevo i Općina osigurali sredstva, zbog čega je došlo do povlačenja planiranih sredstava.