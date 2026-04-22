Član SDA objavio snimak: "Ovo je ugođaj u trolejbusu koji je Šteta nabavio"

Kandidat SDA za načelnika, Dženan Selimbegović, objavio je na društvenim mrežama video-snimak iz jednog od novih trolejbusa u Sarajevu, uz oštre kritike na račun aktuelne gradske vlasti i ministra saobraćaja Kantona Sarajevo Adnana Štete.

Na snimku se vidi unutrašnjost vozila, dok Selimbegović tvrdi da „prokišnjava“, dovodeći u pitanje kvalitet i opravdanost nabavke trolejbusa koji su, kako navodi, plaćeni gotovo 1,5 miliona konvertibilnih maraka po komadu.

– Ovo je „ugodaj“ u trolejbusu koji je Šteta nabavio za gotovo 1.500.000 KM po komadu. Očekujemo objašnjenje tipa – to je tako samo kada kiša pada – napisao je Selimbegović.