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PROKIŠNJAVA

Član SDA objavio snimak: "Ovo je ugođaj u trolejbusu koji je Šteta nabavio"

Ovo je najbolja ilustracija zašto su gotovo svi ugovori Štete, kojima su potrošene stotine miliona KM budžetskog novca - objavio je Selimbegović

Šteta: Tramvaj koji prokišnjava. Screenshot

D. H.

22.4.2026

Kandidat SDA za načelnika, Dženan Selimbegović, objavio je na društvenim mrežama video-snimak iz jednog od novih trolejbusa u Sarajevu, uz oštre kritike na račun aktuelne gradske vlasti i ministra saobraćaja Kantona Sarajevo Adnana Štete.

Na snimku se vidi unutrašnjost vozila, dok Selimbegović tvrdi da „prokišnjava“, dovodeći u pitanje kvalitet i opravdanost nabavke trolejbusa koji su, kako navodi, plaćeni gotovo 1,5 miliona konvertibilnih maraka po komadu.

– Ovo je „ugodaj“ u trolejbusu koji je Šteta nabavio za gotovo 1.500.000 KM po komadu. Očekujemo objašnjenje tipa – to je tako samo kada kiša pada – napisao je Selimbegović.

U nastavku objave dodatno je zaoštrio retoriku, ocijenivši da je riječ o ilustraciji, kako kaže, „pogubnih ugovora“ koje je potpisivala aktuelna vlast.

– Ovo je najbolja ilustracija zašto su gotovo svi ugovori Adnana Štete, kojima su potrošene stotine miliona KM budžetskog novca nabavljenih kreditom, proglašeni tajnom – naveo je Selimbegović.

Posebno je naglasio da će, prema njegovim riječima, dugove nastale ovim projektima vraćati buduće generacije.

– Od oktobra, ako Bog da, postaju javni! Ništa neće ostati neotkriveno, ali niti nekažnjeno! – poručio je.

Ova objava dolazi u jeku predizborne kampanje, u kojoj je javni prijevoz u Sarajevu jedna od ključnih tema političkih prepucavanja. Dok vlast ističe modernizaciju voznog parka i ulaganja u infrastrukturu, opozicija sve češće problematizira transparentnost i cijene tih projekata.

# DŽENAN SELIMBEGOVIĆ
# TRAMVAJ
# ADNAN ŠTETA
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