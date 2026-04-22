Član SDA objavio snimak: "Ovo je ugođaj u trolejbusu koji je Šteta nabavio"

Kandidat SDA za načelnika, Dženan Selimbegović, objavio je na društvenim mrežama video-snimak iz jednog od novih trolejbusa u Sarajevu, uz oštre kritike na račun aktuelne gradske vlasti i ministra saobraćaja Kantona Sarajevo Adnana Štete.
Na snimku se vidi unutrašnjost vozila, dok Selimbegović tvrdi da „prokišnjava“, dovodeći u pitanje kvalitet i opravdanost nabavke trolejbusa koji su, kako navodi, plaćeni gotovo 1,5 miliona konvertibilnih maraka po komadu.
– Ovo je „ugodaj“ u trolejbusu koji je Šteta nabavio za gotovo 1.500.000 KM po komadu. Očekujemo objašnjenje tipa – to je tako samo kada kiša pada – napisao je Selimbegović.
U nastavku objave dodatno je zaoštrio retoriku, ocijenivši da je riječ o ilustraciji, kako kaže, „pogubnih ugovora“ koje je potpisivala aktuelna vlast.
– Ovo je najbolja ilustracija zašto su gotovo svi ugovori Adnana Štete, kojima su potrošene stotine miliona KM budžetskog novca nabavljenih kreditom, proglašeni tajnom – naveo je Selimbegović.
Posebno je naglasio da će, prema njegovim riječima, dugove nastale ovim projektima vraćati buduće generacije.
– Od oktobra, ako Bog da, postaju javni! Ništa neće ostati neotkriveno, ali niti nekažnjeno! – poručio je.
Ova objava dolazi u jeku predizborne kampanje, u kojoj je javni prijevoz u Sarajevu jedna od ključnih tema političkih prepucavanja. Dok vlast ističe modernizaciju voznog parka i ulaganja u infrastrukturu, opozicija sve češće problematizira transparentnost i cijene tih projekata.