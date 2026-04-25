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JAVNI PRIJEVOZ

Austrija finansira izradu idejnog rješenja za rekonstrukciju sarajevske Remize

Ovaj projekat će se realizovati kao i mnogi raniji projekti uz podršku EBRD, ali dodatno se ojačava naša saradnja s Austrijom, ističe resorni ministar

Stela Melnic, Džordž Divald i Adnan Šteta. Ministarstvo saobraćaja KS

B. S.

25.4.2026

U ostavci koju je podnio, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta objavio je da je potpisano mandatno pismo za projekat rekonstrukcije tramvajskog depoa sarajevskog preduzeća GRAS.

Mandatno pismo je dokument kojim jedan subjekat daje ovlasti drugom subjektu da u ime prvog subjekta uradi određeni posao, a uglavnom se koristi u finansijama i pravu.

Šteta je ovo pismo potpisao s direktoricom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Bosni i Hercegovini Stelom Melnic. 

Ukazao je da uz pismo potpisan i grant za izradu idejnog rješenja, kojeg će finansirati Vlada Austrije. 

Shodno tome, potpisivanju je prisustvovao austrijski ambasador u Bosni i Hercegovini Džordž Divald (Georg Diwald).

Resorni ministar je naglasio da će se rekonstrukcijom depoa poboljšati održavanje tramvaja, učinkovitiji rad tramvajskog sistema i usluge građanima.

Remiza će, u sklopu koje je tramvajski depo, ostati na trenutnoj lokaciji, ali da će biti potpuno izmijenjena, modernizovana.

- Ovaj projekat će se realizovati kao i mnogi raniji projekti uz podršku EBRD, ali dodatno se ojačava naša saradnja s Austrijom, još jednom državom koja je prepoznala važnost unapređenja javnog prijevoza - istakao je.

Podsjetio je da će obnova tramvajskog depoa uslijediti nakon što je rekonstruisana tramvajska pruga od Ilidže do Marijin Dvora, nabavljeno 25 novih tramvaja i nakon izgradnje tramvajske pruge do Hrasnice.

# ADNAN ŠTETA
# SARAJEVO
# GRAS
# STELA MELNIC
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