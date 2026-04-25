Austrija finansira izradu idejnog rješenja za rekonstrukciju sarajevske Remize

U ostavci koju je podnio, ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta objavio je da je potpisano mandatno pismo za projekat rekonstrukcije tramvajskog depoa sarajevskog preduzeća GRAS.

Mandatno pismo je dokument kojim jedan subjekat daje ovlasti drugom subjektu da u ime prvog subjekta uradi određeni posao, a uglavnom se koristi u finansijama i pravu.

Šteta je ovo pismo potpisao s direktoricom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Bosni i Hercegovini Stelom Melnic.

Ukazao je da uz pismo potpisan i grant za izradu idejnog rješenja, kojeg će finansirati Vlada Austrije.

Shodno tome, potpisivanju je prisustvovao austrijski ambasador u Bosni i Hercegovini Džordž Divald (Georg Diwald).