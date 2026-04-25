Pet novonabavljenih Mercedes autobusa od jutros u saobraćaju

Vozni park javnog linijskog prijevoza u Kantonu Sarajevo od jutros je bogatiji za pet Mercedes autobusa, čime se nastavlja proces modernizacije i unapređenja kvaliteta usluga za građane.

Autobusi koji počinju saobraćati su EURO 6, posjeduju savremenu opremu, prilagođeni su osobama s invaliditetom, a kapacitet putnika je ukupno 100 mjesta, od čega su 33 sjedeća mjesta.

U posljednjih godinu dana ulicama Sarajeva vozi 20 novonabavljenih autobusa, koji su zamijenili stare autobuse i to 10 Solaris autobusa, pet SCANIA autobusa i današnjih pet Mercedes autobusa.

Pet autobusa izlazi na linije Dobrinja-Ilidža, Dom Armije - Koševsko brdo, Drvenija-Pofalići, Ilidža-Osjek i Stup-Vogošća.

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo pružilo je finansijsku podršku KJKP Gras za nabavku pet Mercedes autobusa.

- Naša ulaganja zasnovana su na mišljenjima naših građana i korisnika. Naša odluka je bila da unaprijedimo sve što se može unaprijediti. Danas sam zadovoljan kada vidim da je i zadovoljstvo građana veće. Uvijek može bolje i nema stajanja, čeka nas još velikih projekata, koje će građani imati priliku vidjeti i koristiti - izjavio je ministar Šteta.