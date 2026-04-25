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SARAJEVO

Izmjena režima javnog gradskog saobraćaja zbog Prvenstva BiH u maratonu

Autobuske i trolejbuske linije koje prolaze trasom kretanja učesnika, a zateknu se u vrijeme prolaska trkača, bit će privremeno zaustavljene

Trolejbusi u Kantonu Sarajevu. Fena

FENA

25.4.2026

U skladu sa Rješenjem Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, radi održavanja manifestacije „Prvenstvo BiH u maratonu“, danas i sutra doći će do privremene izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza na trasama kretanja učesnika.

- Autobuske i trolejbuske linije koje prolaze trasom kretanja učesnika, a zateknu se u vrijeme prolaska trkača, bit će privremeno zaustavljene i preusmjeravane u skladu sa trenutnom regulacijom saobraćaja, uz nadzor policijskih službenika MUP-a KS - navodi se u saopćenju iz KJKP Gradski saobraćaj d.o.o. Sarajevo.

# MARATON
# KANTON SARAJEVO
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