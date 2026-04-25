Banka koja je simbol moći: Kako je Landesbank oblikovala Sarajevo

Na razglednici starog Sarajeva, zabilježenoj objektivom iz austrougarskog perioda, dominira monumentalna zgrada tadašnje Landesbank – institucije koja nije bila samo finansijski centar, već i simbol jedne nove epohe u razvoju grada.

Impresivna građevina

Smještena na uglu tadašnjih glavnih gradskih ulica, ova impresivna građevina svojim arhitektonskim izrazom jasno odražava duh vremena u kojem je nastala. Izgrađena u historicističkom stilu, sa snažnim elementima neorenesanse, zgrada odiše stabilnošću, redom i autoritetom – vrijednostima koje je austrougarska vlast željela prenijeti na tada još uvijek orijentalno oblikovano Sarajevo.

Centralna kupola, simetrična fasada, stubovi i bogata dekoracija nisu bili puki estetski izbor. Oni su predstavljali jasnu poruku: dolazi nova upravna i ekonomska struktura, zasnovana na evropskim standardima finansija i administracije. Natpis „Landesbank“ iznad ulaza dodatno naglašava institucionalni značaj objekta.

Na fotografiji se vidi i tramvaj koji prolazi neposredno pored zgrade, što dodatno svjedoči o modernizacijskom zamahu tog vremena. Sarajevo je krajem 19. i početkom 20. stoljeća dobilo električni tramvaj – jedan od prvih u Evropi – čime je simbolično zakoračilo u industrijsku i urbanu modernost.

Ispred banke okupljeni su građani, prolaznici i službenici, što daje živu sliku svakodnevnog života tog perioda. Njihova odjeća, držanje i raspored u prostoru oslikavaju društvo na prijelazu epoha – između tradicije i moderniteta.