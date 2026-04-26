Stanari poduzeli pravne korake: Nelegalni radovi izazvali urušavanje zida, porodice napuštaju domove

Zbog toga su već vidljive ozbiljne posljedice – pucanje podesta i pojava pukotina na stubištu, što dodatno povećava strah stanara od mogućeg daljnjeg urušavanja.

Kako navode, u noći sa 20. na 21. april 2026. godine došlo je do urušavanja teškog betonskog zida, koji je bio izgrađen bez dozvole, direktno na fasadu stambene zgrade. Incident je, prema njihovim tvrdnjama, posljedica nelegalnog iskopa dubine gotovo 3,5 metra uz same temelje objekta, čime su temelji potkopani duž cijele istočne strane zgrade.

Stanari zgrade u ulici Sagrdžije broj 51 u sarajevskoj općini Stari Grad ponovo su uputili apel nadležnim institucijama, upozoravajući na ozbiljnu prijetnju po sigurnost ljudi i imovine izazvanu nelegalnim građevinskim radovima na susjednim parcelama.

Institucije bez reakcije

Iako je 21. aprila na teren izašao policijski inspektor, koji je angažovao sudskog vještaka i naložio investitoru hitno saniranje u roku od 12 sati, stanari tvrde da do danas ništa nije poduzeto.

- Prošlo je više od 24 sata od tog naloga, a nema nikakvih radova niti znakova da će sanacija početi. Istovremeno, izostaje i bilo kakva reakcija nadležnih institucija – navode stanari.

Dodatno zabrinjava činjenica da, prema informacijama Federalne inspekcije za građevinske radove, za sporni objekt ne postoji nikakvo odobrenje za građenje niti za uklanjanje prethodne građevine, što znači da su svi izvedeni radovi nezakoniti.

U noći incidenta, Civilna zaštita je, kako tvrde stanari, usmeno naložila hitnu evakuaciju svih prisutnih, uz preporuku da i ostali stanari napuste svoje domove jer im se sigurnost ne može garantovati.

Međutim, ova informacija je kasnije demantovana u javnosti od Općine Stari Grad, što je dodatno unijelo konfuziju među stanovnike.

Stanari posebno ističu profesionalnost policije iz PU Logavina i pripadnika Civilne zaštite, koji su, kako kažu, jedini pravovremeno reagovali na terenu.

70 posto stanara već raseljeno

Situacija je, prema njihovim riječima, alarmantna – gotovo 70 posto stanara već je napustilo svoje stanove. Među njima su mlade porodice s djecom mlađom od četiri godine, kao i dijete s poteškoćama u razvoju.

U objektu su ostali uglavnom penzioneri bez alternative za smještaj, ali i pojedinci koji odbijaju napustiti domove, uprkos riziku.



