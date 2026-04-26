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'PUT KNJIGE'

Pogledajte atmosferu na Sajmu knjiga u Sarajevu: Danas nije bilo fizičkih sukoba, situacija mirna

Zanimljivo je da je ove godine primjetna i veća raznovrsnost – od akademskih izdanja do komercijalne literature

D. H.

26.4.2026

Posljednji dan Sajma knjiga u Sarajevu protekao je u očekivanoj atmosferi – štandovi puni, posjetioci s kesama knjiga u rukama i izdavači koji pokušavaju izvući maksimum iz završnice. U halama Skenderije moglo se vidjeti sve: od klasičnih izdavača i univerzitetskih izdanja, preko regionalnih brendova, pa do stranih kulturnih predstavništava.

Gužve su bile primjetne naročito u centralnim prolazima, gdje su se posjetioci zadržavali uz popuste i posljednje promocije. Štandovi poput “Lagune”, univerzitetskih izdavača i domaćih kuća privlačili su konstantan protok ljudi, dok su neki izlagači već počeli pakovati robu.

Međutim, ovogodišnji sajam neće ostati upamćen samo po knjigama.

Sajam u sjeni incidenata

Tokom trajanja sajma zabilježeno je nekoliko neugodnih scena, uključujući i fizički sukob na jednom od štandova, što je već tada izazvalo reakcije javnosti.

Ipak, većina posjetilaca ostala je fokusirana na ono zbog čega su došli – knjige. Posebno su se tražili naslovi domaćih autora, historijska literatura, kao i popularni regionalni bestseleri.

Zanimljivo je da je ove godine primjetna i veća raznovrsnost – od akademskih izdanja do komercijalne literature, što govori da sajam i dalje ima širu publiku, a ne samo uski krug čitalaca.

Vrhunac tenzija dogodio se tokom promocije knjige hrvatskog novinara Domagoja Margetića, kada je došlo do žestokog verbalnog sukoba s Edinom Subašićem, bivšim obavještajcem koji je godinama istraživao slučaj tzv. “sarajevskog safarija”.

Nakon promocije, Subašić je prišao Margetiću tražeći objašnjenje zbog načina na koji je prikazan u knjizi. Razgovor je brzo prerastao u oštru raspravu, uz povišene tonove i međusobne optužbe.

Situacija je eskalirala do te mjere da je zamalo došlo do fizičkog obračuna, a Margetić je u jednom trenutku čak pozvao osiguranje i tražio da se Subašić udalji sa štanda.

Iako se sve završilo bez fizičkog sukoba, snimci rasprave brzo su se proširili medijima i društvenim mrežama, bacivši sjenu na kulturni događaj koji bi trebao biti prostor dijaloga, a ne sukoba.

Knjige u prvom planu – ali ne i jedine

Uprkos incidentima, većina posjetilaca ostala je fokusirana na ono zbog čega su došli – knjige. Posebno su se tražili naslovi domaćih autora, historijska literatura, kao i popularni regionalni bestseleri.

Zanimljivo je da je ove godine primjetna i veća raznovrsnost – od akademskih izdanja do komercijalne literature, što govori da sajam i dalje ima širu publiku, a ne samo uski krug čitalaca.

# SAJAM KNJIGA
# SKENDERIJA
# SARAJEVO
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