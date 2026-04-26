Pogledajte atmosferu na Sajmu knjiga u Sarajevu: Danas nije bilo fizičkih sukoba, situacija mirna

Posljednji dan Sajma knjiga u Sarajevu protekao je u očekivanoj atmosferi – štandovi puni, posjetioci s kesama knjiga u rukama i izdavači koji pokušavaju izvući maksimum iz završnice. U halama Skenderije moglo se vidjeti sve: od klasičnih izdavača i univerzitetskih izdanja, preko regionalnih brendova, pa do stranih kulturnih predstavništava.

Gužve su bile primjetne naročito u centralnim prolazima, gdje su se posjetioci zadržavali uz popuste i posljednje promocije. Štandovi poput “Lagune”, univerzitetskih izdavača i domaćih kuća privlačili su konstantan protok ljudi, dok su neki izlagači već počeli pakovati robu.

Međutim, ovogodišnji sajam neće ostati upamćen samo po knjigama.

Sajam u sjeni incidenata

Tokom trajanja sajma zabilježeno je nekoliko neugodnih scena, uključujući i fizički sukob na jednom od štandova, što je već tada izazvalo reakcije javnosti.

Ipak, većina posjetilaca ostala je fokusirana na ono zbog čega su došli – knjige. Posebno su se tražili naslovi domaćih autora, historijska literatura, kao i popularni regionalni bestseleri.

Zanimljivo je da je ove godine primjetna i veća raznovrsnost – od akademskih izdanja do komercijalne literature, što govori da sajam i dalje ima širu publiku, a ne samo uski krug čitalaca.