Nesreća u Ferhadiji: Obrušila se fasada, pješak povrijeđen

U Sarajevu se danas obrušila fasada na jednoj od zgrada u glavnoj pješačkoj zoni, ulici Ferhadija.

U ovom incidentu, koji je postao svakodnevnica u glavnom bh. gradu, povrijeđen je pješak.

Kako su nam potvrdili iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS), komad fasade je udario pješaka koji je prebačen na ukazivanje ljekarske pomoći.

Još uvijek nije poznat stepen povreda.

Obrušavanje fasada u Sarajevu je problem koji se godinama ne rješava. Građani se godinama žale na stanje fasada, a više puta su izrazili ogorčenje zbog neadekvatnog odgovora vlasti u rješavanju ovog problema.

Nadležni već godinama ništa ne poduzimaju po pitanju ovog problema.