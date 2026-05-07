Hota-Muminović ponovo pod udarom: “Raspoređivanje radnika mimo pravilnika i procedure”

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor KS i Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture KS optužili su ministricu za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović za, kako navode, “pravno nasilje” i nezakonito raspoređivanje prosvjetnih radnika za čijim je radom djelimično ili potpuno prestala potreba.

U zajedničkom saopštenju sindikati tvrde da postoji bojazan da bi se i ove godine mogao ponoviti prošlogodišnji scenario, kada je, prema njihovim navodima, raspoređivanje radnika izvršeno suprotno važećem pravilniku i prijedlozima Komisije Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS.

Sindikalci navode da je prošle godine iskorišteno pilotiranje modula u EMIS sistemu kako bi se raspoređivanje izvršilo mimo odredbi člana 16. stav 1 pravilnika, koji reguliše način preraspodjele zaposlenih u obrazovanju.

Prema njihovim tvrdnjama, posljedice takvog sistema raspoređivanja dovele su do brojnih problema na terenu, a protiv ministrice i NN osoba podnesena je i krivična prijava.

Da je to bio loše urađen posao govori činjenica da je veliki broj radnika odbio takva rješenja, da se trenutno vodi osam sudskih sporova i da je podnesena krivična prijava protiv ministrice i NN osoba koji su vršili raspoređivanje radnika suprotno propisanoj proceduri – navodi se u saopštenju.

Sindikati su naveli i nekoliko konkretnih primjera za koje tvrde da pokazuju apsurdnost sistema raspoređivanja.

Kako tvrde, dvije nastavnice raspoređene su u škole udaljene 11 kilometara od mjesta stanovanja, iako su mogle raditi svega dva kilometra od kuće, zbog čega za odlazak i povratak s posla troše više od dva i po sata dnevno.

U drugom slučaju, jedna radnica raspoređena je da radi u čak pet škola na različitim krajevima Kantona Sarajevo, dok je druga, uprkos medicinskoj dokumentaciji, premještena u treću školu.

Sindikalne organizacije poručuju da su posljednjih godina, kako tvrde, svjedoci “pravnog nasilja” u resoru obrazovanja, te smatraju da nadležne političke strukture nisu na vrijeme reagovale.

Ostaje da vidimo hoće li politike pokušati zaustaviti samovolju odnosno raspoređivanje radnika mimo prijedloga Komisije Ministarstva, jer postoje saznanja da su to učinili u nekim drugim sličnim situacijama – navodi se.

Na kraju saopštenja poručuju kako će, ukoliko izostane reakcija vlasti, čekati epilog sudskih procesa i eventualnog novog ministra koji bi, kako navode, morao “resetovati sistem obrazovanja, staviti van snage nezakonita rješenja i omogućiti radnicima dostojanstven raspored na radna mjesta”.