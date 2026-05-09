Sutra privremena obustava saobraćaja zbog snimanja filma "Quo Vadis, Aida?- Dio koji nedostaje"

Produkcijska kuća Deblokada iz Sarajeva realizuje snimanje novog dugometražnog igranog filma rediteljice Jasmila Žbanić "Quo Vadis, Aida? - Dio koji nedostaje", nastavka višestruko nagrađivanog i za nagradu Oscar nominovanog filma "Quo Vadis, Aida?".

Iz Deblokade obavještavaju građane da će u nedjelju, 10. maja, od 06.00 do 12.00 sati, realizovati snimanje scena filma u ulici Maršala Tita. Za potrebe snimanja, saobraćaj će biti potpuno obustavljen na dionici od raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeskije i Pehlivanuše do raskrsnice ulica Titova i Koševo. Tokom trajanja snimanja, građani će moći koristiti alternativne saobraćajnice.

Javni gradski prevoz će na pomenutoj dionici biti privremeno obustavljen, dok će se na ostalim linijama odvijati neometano.

Snimanje se realizuje uz saglasnost nadležnih institucija, a regulacija saobraćaja odvijat će se u koordinaciji sa nadležnim službama i službenim osobama na terenu.

- Molimo sve učesnike u saobraćaju za razumijevanje, strpljenje i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije, kao i uputa službenih osoba na terenu. Zahvaljujemo građanima na saradnji, susretljivosti i podršci realizaciji ovog značajnog filmskog projekta - saopćili su iz Produkcijske kuće Deblokada.