Nakon velikog obrata u glasanju: Ko sprečava dolazak Lidla u općinu Centar?

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić ne odustaje od izgradnje poslovnog objekta kompanije Lidl na području Koševa, nedaleko od stadiona „Asim Ferhatović Hase“.

Planirana lokacija obuhvata 1,34 hektara zemljišta na potezu od raskrsnice kod stadiona prema naselju Šip. Osim samog objekta, bila je predviđena i izgradnja parkinga s više od 100 mjesta.

'Sve ide u prilog investitoru'

Mandić je rekao da je formalno predlagač odluke, ali da je nosilac izrade svake izmjene ili novog regulacionog plana Zavod za planiranje, putem općinske službe. Ipak, naglasio je da u ovom konkretnom slučaju zagovara ovu vrstu investicije.

Prema njegovim riječima, svi važni argumenti idu u prilog investitoru, naročito jer je riječ o renomiranom evropskom trgovačkom lancu. Istakao je da je nakon sjednice uslijedila i afirmativna reakcija građana koji smatraju da je općini Centar potrebna ovakva investicija.

Mandić je naglasio da bi projekt imao konkretne finansijske i ekonomske efekte za lokalnu zajednicu. Naveo je da bi Općina kroz građevinsku rentu ostvarila značajan prihod u budžet, iz kojeg se finansiraju drugi projekti. Dodao je i da Lidl ima politiku zapošljavanja ljudi iz lokalne zajednice, što bi, kako kaže, značilo nova radna mjesta.

Posebno je istakao važnost konkurencije u maloprodaji.

- Svi zagovaramo Evropsku uniju i dolazak stranih investitora, a onda kada oni dođu, Općinsko vijeće nije bilo na visini zadatka – rekao je Mandić.