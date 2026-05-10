Nakon velikog obrata u glasanju: Ko sprečava dolazak Lidla u općinu Centar?

Načelnik Općine Centar najavio je da će tražiti ponovno uvrštavanje tačke na dnevni red, tvrdeći da građanima i struci nije ni data prilika

Planirana lokacija za Lidl. Facebook

Piše: Danijal Hadzovic

prije 57 minuta

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić ne odustaje od izgradnje poslovnog objekta kompanije Lidl na području Koševa, nedaleko od stadiona „Asim Ferhatović Hase“.

Planirana lokacija obuhvata 1,34 hektara zemljišta na potezu od raskrsnice kod stadiona prema naselju Šip. Osim samog objekta, bila je predviđena i izgradnja parkinga s više od 100 mjesta.

'Sve ide u prilog investitoru'

Mandić je rekao da je formalno predlagač odluke, ali da je nosilac izrade svake izmjene ili novog regulacionog plana Zavod za planiranje, putem općinske službe. Ipak, naglasio je da u ovom konkretnom slučaju zagovara ovu vrstu investicije.

Prema njegovim riječima, svi važni argumenti idu u prilog investitoru, naročito jer je riječ o renomiranom evropskom trgovačkom lancu. Istakao je da je nakon sjednice uslijedila i afirmativna reakcija građana koji smatraju da je općini Centar potrebna ovakva investicija.

Mandić je naglasio da bi projekt imao konkretne finansijske i ekonomske efekte za lokalnu zajednicu. Naveo je da bi Općina kroz građevinsku rentu ostvarila značajan prihod u budžet, iz kojeg se finansiraju drugi projekti. Dodao je i da Lidl ima politiku zapošljavanja ljudi iz lokalne zajednice, što bi, kako kaže, značilo nova radna mjesta.

Posebno je istakao važnost konkurencije u maloprodaji.

- Svi zagovaramo Evropsku uniju i dolazak stranih investitora, a onda kada oni dođu, Općinsko vijeće nije bilo na visini zadatka – rekao je Mandić.

Avaz

 Čudno glasanje

Najviše ga je, kako je naveo, frustrirao način glasanja. U prvom glasanju Nacrt je dobio podršku: 18 vijećnika bilo je za, šest suzdržano, jedan protiv, dok dvoje nije glasalo. Međutim, nakon zahtjeva šefa Kluba SDP-a Dževada Vrapca glasanje je ponovljeno pojedinačno. Tada je 15 vijećnika bilo za, 12 suzdržanih i jedan protiv, pa Nacrt nije usvojen.

Posebno je zanimljivo da su vijećnici Stranke za BiH u prvom glasanju bili za, a u ponovljenom suzdržani.

Mandić je naglasio da se nije glasalo o konačnoj odluci o gradnji, nego samo o Nacrtu koji bi omogućio javnu raspravu.

- Ovim smo onemogućili da građani i struka daju svoj sud. Na kraju smo mogli donijeti i negativnu odluku, ali sada nismo ni otvorili raspravu – poručio je.

Mandić je najavio da će tražiti da se ova tačka ponovo uvrsti na dnevni red naredne sjednice Vijeća, uz obrazloženje hitnosti.


Ademović najglasniji

Najglasniji protivnik izmjena bio je vijećnik Jasmin Ademović, koji je rekao da nije protiv Lidla niti protiv investicija, ali jeste protiv ove lokacije. Prema njegovim riječima, riječ je o zelenoj površini i prostoru sa saobraćajnom infrastrukturom koja je već opterećena, dok se u blizini nalaze Bingo, Konzum i Robot. 

