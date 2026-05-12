GRAD OPASAN PO ŽIVOT

Ne padaju više samo fasade: Obrušio se cijeli zid u centru Sarajeva

Ovo je nastavak svakodnevnih odrona sa zgrada i objekata u Sarajevu koji su postali svakodnevnica u glavnom gradu

Obrušio se zid u Sarajavu. Čitatelj

D. H.

prije 34 minute

U centru Sarajeva rano jutros došlo je do obrušavanja zida u kojem na svu sreću nije bilo povrijeđenih osoba.

Kako je potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Kantona Sarajevo, zid se obrušio u ulici Kotromanića ulici.

"Dobili smo dojavu u 3:30 jutros da se obrušio zid u ulici Kotromanića. Odmah po dojavi upućene su ekipe koje su osigurale prostor", kazali su iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Dodali su da se saobraćaj na ovoj dionici odvija usporeno.

# MUP KANTONA SARAJEVO
# SARAJEVO
