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PREMIJER KS

Uk: Godinama se o menstruaciji nije govorilo u javnosti

A šutnja nije neutralna, ona produbljuje problem - poručio je Uk

Screenshot

D. H.

28.5.2026

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk oglasio se povodom programa besplatne distribucije higijenskih uložaka učenicama u Kantonu Sarajevo, poručivši kako menstruacija ne smije biti tabu tema niti razlog društvene stigme.

Uk je naveo da se o menstruaciji godinama nije dovoljno govorilo ni u javnosti ni u institucijama, zbog čega su problemi vezani za menstrualno zdravlje često ostajali zanemareni.

“Godinama se o menstruaciji nije govorilo ni u javnosti, ni u institucijama. A šutnja nije neutralna, ona produbljuje problem. U Bosni i Hercegovini više od 200.000 mladih između 13 i 25 godina nema redovan pristup menstrualnim proizvodima i informacijama o menstrualnom zdravlju. To su djevojčice koje izostaju iz škole, izbjegavaju društvo i snalaze se kako znaju”, naveo je Uk u objavi na društvenim mrežama.

Istakao je da je Vlada Kantona Sarajevo već obezbijedila besplatne higijenske uloške svim učenicama srednjih škola, te da se taj program sada proširuje i na osnovne škole.

Kako je poručio, cilj nije riječ o jednokratnoj pomoći ili donaciji, nego o uspostavljanju redovne budžetske obaveze institucija prema učenicama.

“To nije projekat ni donacija, nego redovna budžetska obaveza. U narednom periodu tu mjeru proširujemo i na osnovne škole, jer svaka djevojčica zaslužuje dostojanstven pristup osnovnim higijenskim proizvodima”, naveo je premijer KS.

Na kraju je izrazio želju da Kanton Sarajevo bude primjer i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine kada je riječ o ovoj temi.

“Želim da Kanton Sarajevo ostane primjer, ali ne i jedina svijetla tačka u zemlji”, poručio je Uk.

# VLADA KANTONA SARAJEVO
# KANTON SARAJEVO
# NIHAD UK
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