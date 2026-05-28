Uk: Godinama se o menstruaciji nije govorilo u javnosti

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk oglasio se povodom programa besplatne distribucije higijenskih uložaka učenicama u Kantonu Sarajevo, poručivši kako menstruacija ne smije biti tabu tema niti razlog društvene stigme.
Uk je naveo da se o menstruaciji godinama nije dovoljno govorilo ni u javnosti ni u institucijama, zbog čega su problemi vezani za menstrualno zdravlje često ostajali zanemareni.
“Godinama se o menstruaciji nije govorilo ni u javnosti, ni u institucijama. A šutnja nije neutralna, ona produbljuje problem. U Bosni i Hercegovini više od 200.000 mladih između 13 i 25 godina nema redovan pristup menstrualnim proizvodima i informacijama o menstrualnom zdravlju. To su djevojčice koje izostaju iz škole, izbjegavaju društvo i snalaze se kako znaju”, naveo je Uk u objavi na društvenim mrežama.