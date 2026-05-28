Uk: Godinama se o menstruaciji nije govorilo u javnosti

“Godinama se o menstruaciji nije govorilo ni u javnosti, ni u institucijama. A šutnja nije neutralna, ona produbljuje problem. U Bosni i Hercegovini više od 200.000 mladih između 13 i 25 godina nema redovan pristup menstrualnim proizvodima i informacijama o menstrualnom zdravlju. To su djevojčice koje izostaju iz škole, izbjegavaju društvo i snalaze se kako znaju”, naveo je Uk u objavi na društvenim mrežama.

Uk je naveo da se o menstruaciji godinama nije dovoljno govorilo ni u javnosti ni u institucijama, zbog čega su problemi vezani za menstrualno zdravlje često ostajali zanemareni.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk oglasio se povodom programa besplatne distribucije higijenskih uložaka učenicama u Kantonu Sarajevo, poručivši kako menstruacija ne smije biti tabu tema niti razlog društvene stigme.

Istakao je da je Vlada Kantona Sarajevo već obezbijedila besplatne higijenske uloške svim učenicama srednjih škola, te da se taj program sada proširuje i na osnovne škole.

Kako je poručio, cilj nije riječ o jednokratnoj pomoći ili donaciji, nego o uspostavljanju redovne budžetske obaveze institucija prema učenicama.

“To nije projekat ni donacija, nego redovna budžetska obaveza. U narednom periodu tu mjeru proširujemo i na osnovne škole, jer svaka djevojčica zaslužuje dostojanstven pristup osnovnim higijenskim proizvodima”, naveo je premijer KS.

Na kraju je izrazio želju da Kanton Sarajevo bude primjer i drugim dijelovima Bosne i Hercegovine kada je riječ o ovoj temi.

“Želim da Kanton Sarajevo ostane primjer, ali ne i jedina svijetla tačka u zemlji”, poručio je Uk.