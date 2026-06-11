Medicinski fakultet UNSA prvi je domaćin EU projekta o demenciji ADawarE

Medicinski Fakultet Univerziteta u Sarajevu bit će sutra domaćin međunarodnog simpozija u okviru projekta Evropske unije ADawarE posvećenog demenciji, njenoj prevenciji i podršci oboljelim od demencije, saopćeno je sa ovog fakulteta.

Sarajevo, će uz voditeljicu projekta za BIH prof.dr. Asiju Začiragić, inače redovnu profesoricu na Medicinskom fakultetu UNSA, okupiti vodeće stručnjake za demenciju. Eksperti iz Austrije, Grčke, Norveške i Hrvatske govorit će o prevenciji, edukaciji i novim pristupima podršci osobama s demencijom,

Predavanja će se održavati u Amfiteatru „Akademik Seid Huković“ na Medicinskom fakultetu UNSA, kojom prilikom će se obratiti prof. dr. Stefanie Auer sa Univerziteta za cjeloživotno obrazovanje u Kremsu (Austrija), jedna od vodećih evropskih stručnjakinja za istraživanje i njegu osoba s demencijom, dr. Marianna Tsatali iz Grčke Alzheimer asocijacije, profesorica Ingelin Testad sa Univerziteta Exeter i Centra za medicinu starenja SESAM iz Norveške, te Anne Torsvik Henriksen, stručnjakinja za uključivanje osoba s demencijom u istraživanja i društveni život, Ninoslav Mimica i Sandra Kerovec.

Teme predavanja obuhvataju podizanje svijesti o demenciji u evropskim zemljama, preventivne programe, nefarmakološke intervencije, uključivanje osoba s demencijom u istraživanja i zajednicu i inovativne modele komunikacije o demenciji.

Demencija je jedan od najvećih javnozdravstvenih izazova današnjice, a projekat ADawarE ima za cilj unapređenje edukacije, jačanje međunarodne saradnje i razvoj novih pristupa koji doprinose boljem razumijevanju potreba osoba koje žive s demencijom i njihovih porodica.

Simpozij je namijenjen studentima, specijalistima i ljekarima Univerziteta u Sarajevu, a organizacijom ovog događaja Medicinski fakultet UNSA, još jednom je potvrdio svoju aktivnu ulogu u međunarodnim naučno-istraživačkim projektima i promociji savremenih zdravstvenih politika.

Projekat “ADawarE” realizira se zahvaljujući angažmanu dekanese prof. dr. Amine Valjevac i međunarodnoj ekspertizi prof. dr. Asije Začiragić iz oblasti demencije, navodi se u saopćenju.