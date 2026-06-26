Finale Ekonomske olimpijade: Muris Čerkez drugu godinu zaredom najbolji mladi ekonomista u BiH

Šesto državno finale Ekonomske olimpijade, održano 24. i 25. Juna 2026.godine, okupilo je najbolje mlade ekonomiste iz cijele Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji ciklus takmičenja privukao je više od 800 srednjoškolaca iz 56 škola, čime je još jednom potvrđeno da bh. omladina prepoznaje ekonomsku i finansijsku edukaciju kao ključni alat za vlastiti napredak i razvoj države.

Svečano otvaranje upriličeno je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (EFSA), gdje je dekanesa prof. dr. Meliha Bašić istakla važnost kritičkog promišljanja u savremenom društvu. „Ekonomska olimpijada nije samo provjera naučenih činjenica, već poligon na kojem razvijamo kritičko razmišljanje, bez kojeg nema napretka u ekonomskoj nauci“, naglasila je dekanesa Bašić. „Ekonomski fakultet ponosno stoji uz ove mlade ljude, jer upravo oni predstavljaju intelektualni kapital koji je našoj zemlji potrebniji nego ikada ranije“, dodala je.

Ceremonijalni dio finala održan je po drugi put u prostorijama Centralne banke BiH, institucije koja je stub ekonomske stabilnosti zemlje. Guvernerka dr. Jasmina Selimović je, pozdravljajući finaliste i njihove nastavnike, poručila: „Danas u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine imamo zadovoljstvo ugostiti finaliste iz 21 srednje škole iz Bosne i Hercegovine. Samim plasmanom u finale pokazali ste znanje, upornost i spremnost da ulažete u vlastiti razvoj. Raduje me i činjenica da ove godine na takmičenju imamo čak 65% učesnica, a među vama finalistima 59% finalistica. Vaše današnje prisustvo ovdje pokazuje spremnost da ulažete u vlastito znanje. To je investicija koja donosi najveći i najdugotrajniji prinos”.

Od znanja do inovacija

Nakon uvodnog dijela, uslijedila je provjera znanja. Drugog dana finala, deset najbolje plasiranih takmičara branilo je svoje stavove pred stručnom komisijom koju su činili uvaženi profesori sa EFSA prof. dr. Eldin Mehić, prof. dr. Azra Hadžiahmetović i prof. dr. Merima Činjarević.

Iskustvo za učenike bilo je dodatno obogaćeno praktičnim izazovima. Tokom prvog dana, uz standardni pismeni test, učesnici su predstavili inovativna fintech rješenja u sklopu zadatka "FinZ Flow". Atmosferu je upotpunila i "Fun zona", gdje su se takmičari kroz Visa fudbalsku online igricu nadmetali u rješavanju finansijskih zadataka sakupljajući bodove za bosanskohercegovački tim.

Dijalog o budućnosti

Sve je zaokruženo panel diskusijom „Približavanje EU: Snaga ekonomskog znanja“, kojom je moderirao Adnan Bahtić iz Centralne banke Bosne i Hercegovine. U diskusiji su učestvovali Admir Čavačić, predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Parlamenta FBiH, Erna Kasumović, pomoćnica direktorice Direkcije za evropske integracije BiH, Irma Borovac, direktorica filijale Sarajevo Agencije za osiguranje depozita BiH, Belma Alihodžić iz Vanjskotrgovinske komora BiH i Danijal Hadžović, predsjednik Liberalnog foruma.

Panelisti su potvrdili da je ekonomska pismenost strateška potreba BiH na putu ka evropskim integracijama.

Najbolji nastavnici među najboljima

Titulu pet najbolje plasiranih takmičara ponijeli su ime/škola 1, ime/škola 2, ime/škola 3, ime/škola 4 i ime/škola 5, koji će BiH predstavljati na međunarodnoj sceni u drevnoj Olimpiji u Grčkoj, histrijskom mjestu održavanja prvih olimpijskih igara od 10. do 14. augusta.

Priznanja i nagrade za menstorki rad su dobili i nastavnici ime/škola 1, ime/škola 2 i ime/škola. Nastavnik Dejan Jurešić (JU Srednja škola “Ivan Goran Kovačić”, Kiseljak) i nastavnica Vildana Čelić (JU Srednja ekonomska škola, Sarajevo) posebno su nagrađeni za izuzetan angažman i doprinos masovnosti takmičenja, kroz koje su zajedno mobilizirali preko 160 učenika.

Naredni koraci i međunarodna saradnja

Za pobjednike takmičenja proces edukacije se nastavlja. Naredni korak je odlazak na Western Balkan Bootcamp, gdje će se tokom sedam dana intenzivno pripremati za međunarodno finale koje organizuje Economic Fundamentals Initiative (EFI). Pripreme će voditi cijenjeni profesori sa univerziteta na Floridi i autori udžbenika „Praktična ekonomija“, Tawni Ferrari i Joe Calhoun. Zahvaljujući partnerstvu sa EFI, sve srednje škole u Bosni i Hercegovini su ove godine dobile štampane primjerke ovog udžbenika za svoje školske biblioteke, kao i pristup online verziji, čime je vrhunska ekonomska literatura postala dostupna svim učenicima.

Liberalni forum, kao organizator projekta, izrazio je posebnu zahvalnost svim partnerima čija je nesebična podrška bila vjetar u leđa ovoj inicijativi. Centralna banka Bosne i Hercegovine, kao domaćin državnog finala, pružila je nezamjenjiv okvir za samu završnicu, dok su kompanija Visa, Raiffeisen banka BiH i Agencija za osiguranje depozita BiH kroz mentorsku podršku nesebično vodili takmičare kroz sve faze olimpijade. Uz podršku Vanjskotrgovinske komore BiH, ova značajna državna manifestacija još jednom je potvrdila vrijednost sinergije između obrazovnog sektora i ključnih finansijskih institucija u zemlji.