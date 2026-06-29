Počela gradnja Muzeja Ars Aevi: Sarajevo dobija novi simbol savremene umjetnosti

Na Vilsonovom šetalištu danas je, nakon tri decenije, zvanično počela izgradnja Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi, jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini.

Finansijska podrška EU

Muzej, koji je projektovao italijanski arhitekta Renzo Piano, gradi se uz finansijsku podršku Evropske unije kroz projekt EU4Culture. Završetak radova planiran je za dvije godine.

Šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH Luiđi Soreka (Luigi Soreca) rekao je da početak gradnje označava novo poglavlje u kulturnoj historiji Sarajeva.

Podsjetio je da je Evropska unija najavila podršku projektu prije deset mjeseci, tokom posjete evropske komesarke za proširenje Marte Kos Sarajevu.

Projekt Ars Aevi, kazao je, rođen je tokom opsade Sarajeva.

Ujedinjeni umjetnici

- Poznati umjetnici iz cijelog svijeta, potreseni tragedijom ovog grada, ujedinili su se i poslali su svoja djela, svoje glasove i svoju podršku, kao jasnu poruku da umjetnost liječi, da će rat stati i da će dobro prevladati. Mi danas istovremeno podižemo i spomenik snazi umjetnosti, iscjeljenja i sjećanja. Ovaj muzej će biti ujedno i mjesto sjećanja na prošlost, ali i prostor u kojem će se oblikovati budućnost umjetničkog stvaralaštva u Bosni i Hercegovini – istakao je ambasador Soreka.

Prema njegovim riječima, budući muzej neće biti samo prostor za čuvanje vrijedne umjetničke zbirke, već i mjesto susreta umjetnika, obrazovnih i kulturnih institucija te centar novih ideja i međunarodne saradnje. Doprinijeti će razvoju kulturnog turizma, privlačenju investicija i stvaranju muzejske četvrti u tom dijelu Sarajeva.

Odgovor na razaranje

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk je podsjetio da je kolekcija Ars Aevi nastala u najtežim trenucima za državu i da je danas bliže nego ikada svom trajnom domu.

Rekao je da su Ars Aevi, Sarajevo Film Festival i SARTR nastali tokom opsade Sarajeva kao odgovor na razaranje i pokušaj očuvanja kulture, istaknuvši da su ti projekti danas međunarodno prepoznati.

- Izgradnjom muzeja Ars Aevi Sarajevo će dobiti jedinstvenu muzejsku cjelinu između Zemaljskog i Historijskog muzeja BiH – kazao je Uk.

Osnivač i koordinator razvoja projekta Ars Aevi Enver Hadžiomerspahić zahvalio je institucijama, umjetnicima i međunarodnim partnerima koji su od 1992. godine učestvovali u stvaranju projekta. Posebno je izdvojio podršku Italije, Francuske, UNESCO-a i Evropske unije, kao i doprinos arhitekte Renza Piana, koji je Sarajevu poklonio projekt budućeg muzeja i pješačkog mosta Ars Aevi.

Rezultat višedecenijskog rada

Naglasio je da je današnji početak gradnje rezultat višedecenijskog rada i međunarodne solidarnosti te najavio da će historija projekta biti predstavljena u monografiji koja će biti objavljena prilikom otvaranja muzeja.

- U ovom lijepom danu želim reći hvala svim sudionicima koji su kapitalne vrijednosti projekta "Ars Aevi" ostvarili u godinama opsade Sarajeva - rekao je Hadžiomerspahić.

Izgradnja Muzeja Ars Aevi u općini Novo Sarajevo finansira se bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 4,1 milion eura (oko osam miliona KM), kroz projekt EU4Culture u okviru inicijative #TeamEurope.

Projekt se realizuje u saradnji Evropske unije, Italije, Francuske, Kantona Sarajevo i Grada Sarajeva.