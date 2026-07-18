Sarajevski umjetnik opisao život na Grbavici: Zamalo ugasih u lešinu vrane, šutnuh par flaša, stadoh uz most zatvoren

Prema njegovim riječima, na ulicama se mogu vidjeti lešine vrana koje danima trunu, razbacane plastične flaše i odbačena vilica, dok se, kako kaže, o održavanju zelenih površina gotovo i ne vodi računa.

U objavi na društvenim mrežama Ramadan piše da je jutarnju šetnju započeo izlaskom iz "prašnjavog haustora kojeg je neko posljednji put očistio prošle godine", nakon čega je, kako navodi, naišao na brojne primjere zapuštenosti.

Sarajevski umjetnik Ivan Ramadan kritikovao je stanje u sarajevskom naselju Grbavica, navodeći da su prljavština, smog i zapuštenost postali svakodnevica, dok nadležne institucije, kako tvrdi, ne rješavaju osnovne komunalne probleme.

- Zamalo ugazih u lešinu vrane što tu trune već danima, šutnuh par flaša i jednu vilicu koju je vjerovatno tu ostavio od Bajrama, a sve to već pod vrelim suncem pošto je sječa stabala na Grbavici jedino što se radi bez problema - napisao je.

Posebno je kritikovao kvalitet zraka, navodeći da je grad već u jutarnjim satima bio obavijen smogom.

Istovremeno je podsjetio na radove na šetnici, gdje se, kako tvrdi, već sedmicama pokušavaju postaviti daske.

- Stadoh uz most zatvoren još u vrijeme dok je mrak padao u tri sata u gradu obavijenom smogom, uz most gdje već drugu sedmicu neko bezuspješno pokušava postaviti daske po kojima ćemo se, nadamo se, već iduće smogovite sezone svi uredno klizati - naveo je.

Na kraju se osvrnuo i na nekadašnje gradilište kružnog toka, ističući da je prašina s tog lokaliteta prekrila okolne automobile.

- Sjetih se kako sam malo prije toga obišao beskonačno gradilište kružnog toka čija prašina je sada prekrila ono malo preživjelih stabala, travu, prozore, aute i leševe životinja po ulici i pomislih po prvi put u životu da ću 'naogrisati', šta god taj izraz značio - zaključio je Ramadan.