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GRADSKO VIJEĆE

Gradonačelnik Sarajeva povukao "Kvadrant C" s dnevnog reda

Tako ni danas nije donesena odluka o jednom od najznačajnijih i najspornijih urbanističkih projekata u Sarajevu

Samir Avdić. Screenshot

N. J.

prije 7 minuta

Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić sa dnevnog reda današnje sjednice Gradskog vijeća Sarajeva povukao je Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Kvadrant C – Marijin Dvor" sa Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana "Kvadrant C – Marijin Dvor".

Tako ni danas nije donesena odluka o ovom regulacionom planu koji je već godinama predmet polemika u Sarajevu.

Novi sadržaji u centru grada

Plan predviđa izgradnju oko 95.000 kvadratnih metara novih sadržaja u centralnom dijelu grada, uključujući veliki trgovački centar, diplomatski kompleks, poslovne objekte uz Vilsonovo šetalište, javni trg te dogradnju Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Nakon brojnih primjedbi javnosti dokument je djelimično izmijenjen, a među najvažnijim korekcijama je izmještanje priključne saobraćajnice izvan prostora Kampusa Univerziteta u Sarajevu, što je bio jedan od ključnih zahtjeva Univerziteta u Sarajevu.

Uoči sjednice, predsjednik Kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić oštro je kritikovao predloženi plan, optuživši stranke Trojke da ga pokušavaju usvojiti "na silu i na brzinu".

Uništavanje zelenih površina

Tvrdi da će njegova realizacija trajno uništiti preostale zelene površine na Marijinom Dvoru te je najavio da će devet vijećnika SDA i DF-a glasati protiv usvajanja dokumenta, uz očekivanje da će im se pridružiti i dio vijećnika drugih stranaka.

Na odbacivanje plana pozvao je i filantrop Edmond Offermann, jedan od najvećih donatora za obnovu sarajevske žičare. U otvorenom pismu vijećnicima izrazio je razočaranje što vlasti nisu uključile stručnjake i arhitektonska udruženja u javnu raspravu o primjedbama na planiranu gradnju.

# SAMIR AVDIĆ
# GRAD SARAJEVO
# KVADRANT C
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