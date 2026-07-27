Šokantni podaci iz sarajevskih bolnica: Prijavljeno 1.230 infekcija i 51 smrtni ishod u dvije godine, samo na Pedijatriji KCUS-a lani 132 slučaja

U dvije najveće javne bolnice u Kantonu Sarajevo tokom 2024. i 2025. godine prijavljeno je ukupno 1.230 intrahospitalnih infekcija, od kojih je 51 slučaj završio smrtnim ishodom. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, koje u svojoj analizi prenosi i obrađuje portal Istraga.ba, samo tokom prošle godine evidentirano je 629 bolničkih infekcija i 24 smrtna ishoda.

U tekstu se navodi da su među najčešćim uzročnicima infekcija bakterije koje karakterizira visoka otpornost na antibiotike, što dodatno otežava liječenje pacijenata i povećava rizik od komplikacija.

Najteži pacijenti najugroženiji

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS) prijavio je u 2025. godini 497 bolničkih infekcija i 19 smrtnih ishoda, dok je Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ evidentirala 132 infekcije i pet smrtnih slučajeva.

Prema podacima do kojih je došao medij, najveći broj infekcija zabilježen je na odjelima gdje se liječe najteži pacijenti. Na KCUS-u prednjače Pedijatrijska klinika, Klinika za anesteziju i reanimaciju te Klinika za infektivne bolesti, dok su u Općoj bolnici najviše slučajeva imali odjeli intenzivne njege i plućnih bolesti.

Posebnu pažnju izaziva prisustvo višestruko rezistentnih bakterija. Među najčešće izolovanim uzročnicima su Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, MRSA i VRE, kao i Candida auris – gljivica otporna na više lijekova, koju Svjetska zdravstvena organizacija smatra ozbiljnim bolničkim patogenom.

Problemi u sistemu nadzora

Istraga.ba u svojoj analizi upozorava da, osim samog broja infekcija, zabrinjavaju i slabosti sistema praćenja. Zavod za javno zdravstvo KS navodi da epidemiološke službe rade s nedovoljnim brojem zaposlenih, da elektronski sistem prijavljivanja nije u potpunosti razvijen te da nisu sve zdravstvene ustanove povezane sa sistemom RegiZ.

Dodatni problem predstavlja činjenica da ne postoje sankcije za neprijavljivanje slučajeva, zbog čega ostaje otvoreno pitanje da li zvanična statistika u potpunosti prikazuje stvarni broj bolničkih infekcija u Kantonu Sarajevo.