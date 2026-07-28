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LOŠA SLIKA GLAVNOG GRADA

Ruglo Sarajeva: Kontejneri prepuni, smeće danima stoji, građani upozoravaju na rizike

Građani su svjesni da komunalna preduzeća imaju utvrđene rasporede odvoza otpada, ali se mora pronaći rješenje

Razbacano na sve strane. Facebook

Piše: Dzemila Busnov

prije 59 minuta

Velike količine otpada pored kontejnera postale su svakodnevna slika u pojedinim naseljima na području Sarajeva. Fotografije koje su zabilježili građani pokazuju prepune kontejnere i gomile smeća razbacane oko njih, dok otpad danima ostaje na istom mjestu bez uklanjanja.

Stanovnici upozoravaju da problem nije samo estetski, već predstavlja i mogući zdravstveni i ekološki rizik. 

Prepuni kontejneri. Facebook

Ostavljeni otpad privlači životinje, širi neugodne mirise, a tokom toplijih dana dodatno se pogoršavaju higijenski uslovi.

Građani su svjesni da komunalna preduzeća imaju utvrđene rasporede odvoza otpada i da se suočavaju s ograničenim kapacitetima, ali smatraju da se mora pronaći način da se ovakve situacije rješavaju brže i efikasnije.

Loša slika grada. Facebook

Problem gomilanja smeća pored kontejnera ne može se ignorisati, jer osim narušavanja izgleda naselja predstavlja i potencijalni rizik za zdravlje stanovnika.

# SMEĆE
# SARAJEVO
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