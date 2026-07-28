Ruglo Sarajeva: Kontejneri prepuni, smeće danima stoji, građani upozoravaju na rizike

Velike količine otpada pored kontejnera postale su svakodnevna slika u pojedinim naseljima na području Sarajeva. Fotografije koje su zabilježili građani pokazuju prepune kontejnere i gomile smeća razbacane oko njih, dok otpad danima ostaje na istom mjestu bez uklanjanja.

Stanovnici upozoravaju da problem nije samo estetski, već predstavlja i mogući zdravstveni i ekološki rizik.