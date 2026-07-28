Ruglo Sarajeva: Kontejneri prepuni, smeće danima stoji, građani upozoravaju na rizike

Velike količine otpada pored kontejnera postale su svakodnevna slika u pojedinim naseljima na području Sarajeva. Fotografije koje su zabilježili građani pokazuju prepune kontejnere i gomile smeća razbacane oko njih, dok otpad danima ostaje na istom mjestu bez uklanjanja.
Stanovnici upozoravaju da problem nije samo estetski, već predstavlja i mogući zdravstveni i ekološki rizik.
Ostavljeni otpad privlači životinje, širi neugodne mirise, a tokom toplijih dana dodatno se pogoršavaju higijenski uslovi.
Građani su svjesni da komunalna preduzeća imaju utvrđene rasporede odvoza otpada i da se suočavaju s ograničenim kapacitetima, ali smatraju da se mora pronaći način da se ovakve situacije rješavaju brže i efikasnije.
Problem gomilanja smeća pored kontejnera ne može se ignorisati, jer osim narušavanja izgleda naselja predstavlja i potencijalni rizik za zdravlje stanovnika.