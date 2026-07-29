Zemljotres prodrmao Sarajevo i okolinu: "Zatreslo je baš, probudio me"

Zemljotres jačine 3,1 stepeni po Richteru dogodio se jutros u 4:21 sati 12 kilometara istočno od Sarajeva, javio je Euromediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema njihovim podacima, zemljotres je registrovan na dubini od šest kilometara.

Sudeći prema komentarima na stranici EMSC-a, zemljotres se osjetio u Sarajevu i okolini.

- Kratko, ali jako. Osjetio se nekih 10 sekundi, dosta jak. Zatreslo je baš. Škripa slika i stvari u kući. Probudilo me... - neki u od komentara građana koji su osjetili zemljotres.