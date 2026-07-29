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PODRHTAVANJE TLA

Zemljotres prodrmao Sarajevo i okolinu: "Zatreslo je baš, probudio me"

Registrovan je u 4:21 sati

Zemljotres registrovan 12 km istočno od Sarajeva. EMSC

N. J.

prije 1 sat 15 minuta

Zemljotres jačine 3,1 stepeni po Richteru dogodio se jutros u 4:21 sati 12 kilometara istočno od Sarajeva, javio je Euromediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema njihovim podacima, zemljotres je registrovan na dubini od šest kilometara.

Sudeći prema komentarima na stranici EMSC-a, zemljotres se osjetio u Sarajevu i okolini.

- Kratko, ali jako. Osjetio se nekih 10 sekundi, dosta jak. Zatreslo je baš. Škripa slika i stvari u kući. Probudilo me... - neki u od komentara građana koji su osjetili zemljotres.

# ZEMLJOTRES
# SARAJEVO
# PODRHTAVANJE TLA
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