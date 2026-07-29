Zašto se Trojki toliko žuri s usvajanjem Regulacionog plana?

Prijedlog Regulacionog plana „Kvadrant C – Marijin Dvor“, kojim se planira budući razvoj jednog od najatraktivnijih prostora u centru Sarajeva, jučer je povučen s dnevnog reda sjednice Gradskog vijeća Sarajeva, nakon što nije bilo saglasnosti unutar vladajuće većine.

Riječ je o planskom dokumentu koji je posljednjih mjeseci izazvao jednu od najvećih urbanističkih polemika u glavnom gradu, uz oštre reakcije političkih stranaka, stručne javnosti, ekoloških udruženja i predstavnika međunarodne akademske zajednice.

Uslov Naše stranke

Iz Naše stranke saopćili su da neće podržati plan dok ne budu prihvaćeni njihovi amandmani, posebno kada je riječ o spratnosti budućih objekata, zaštiti okoliša i uvažavanju potreba Univerziteta u Sarajevu.

- Cilj nam je usklađivanje plana sa standardima spratnosti i zaštite okoliša, uz uvažavanje zahtjeva Univerziteta u Sarajevu. Ne podržavamo visoku spratnost predviđenih objekata koja nije u skladu s preporukama struke i savremenog planiranja grada – poručili su iz Naše stranke, dodajući da bi usvajanje preizgrađenog plana moglo proizvesti trajne posljedice u samom srcu Sarajeva.

Suprotno tome, šef Kluba SDP-a u Gradskom vijeću Muamer Mekić izrazio je žaljenje zbog povlačenja ove tačke s dnevnog reda. On tvrdi da su u prethodnom periodu provedene brojne konsultacije sa Zavodom za planiranje i Univerzitetom u Sarajevu te da je postignut kompromis koji je bio prihvatljiv svim političkim opcijama.

- Nadam se da će se Regulacioni plan ponovo naći na sjednici Gradskog vijeća prije izbora i da ćemo za njega dobiti podršku – kazao je Mekić.

Povećavanje gabarita

S druge strane, SDA je među najglasnijim protivnicima predloženih izmjena. Predsjednik Kantonalnog odbora ove stranke Faruk Kapidžić optužio je Trojku da pokušava "nasilu i na brzinu" usvojiti plan zbog interesa investitora, upozoravajući da bi se izmjenama omogućila intenzivnija gradnja nauštrb zelenih površina.

Kapidžić tvrdi da se kroz predloženi plan povećavaju gabariti budućih objekata, dok se amandmani Naše stranke koriste tek kao političko opravdanje za njegovo eventualno usvajanje.

Protivljenje izmjenama izrazila je i Eko akcija, koja smatra da novi regulacioni plan nije potreban zbog razvoja prostora, već zbog povećanja zarade investitora. Iz ovog udruženja navode da važeći plan već omogućava izgradnju, ali da se novim prijedlogom maksimalna spratnost povećava sa šest na jedanaest spratova, dok se planirana parkovska površina smanjuje kako bi se oslobodio prostor za dodatnu gradnju.

Tvrde i da se javnost pogrešno uvjerava kako je usvajanje novog plana neophodno za izgradnju World Trade Centra, ističući da se licenca za korištenje tog naziva ne uslovljava ovakvim urbanističkim izmjenama.

Upozorenje stručnjaka

U međuvremenu se vijećnicima ponovo obratio i Edmond Oferman (Offermann) iz Zaklade Tri fizičara, koji je upozorio da bi usvajanje plana moglo ograničiti budući razvoj Univerziteta u Sarajevu. Pozvao je Gradsko vijeće da prije donošenja odluke provjeri vlasničke odnose nad zemljištem i ekonomsku opravdanost projekta, ponudivši pomoć međunarodnih pravnih stručnjaka ukoliko bude potrebno dodatno ispitati pojedina pitanja.

Za sada ostaje neizvjesno kada će se Regulacioni plan "Kvadrant C – Marijin Dvor" ponovo naći pred vijećnicima. Ono što je izvjesno jeste da je dokument prerastao okvire urbanističkog pitanja i postao jedna od politički najspornijih tema uoči predstojećih lokalnih izbora