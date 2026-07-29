Prosvjetari u Kantonu Sarajevo najavili štrajk i proteste u septembru: Sporna primjena kolektivnog ugovora

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH - Kantonalni odbor Sarajevo najavio je mogućnost organizovanja masovnih protesta i štrajka u svim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području Kantona Sarajevo u septembru.

Sindikat je o svojoj odluci obavijestio Vladu Kantona Sarajevo, premijera Nihada Uka i ministricu za odgoj i obrazovanje Naidu Hota-Muminović, navodeći da je razlog nezadovoljstvo zbog, kako tvrde, kršenja odredbi Kolektivnog ugovora i kašnjenja u pokretanju pregovora o njegovim izmjenama i dopunama.

Prema dopisu koji potpisuje predsjednik Kantonalnog odbora Saudin Sivro, Vlada KS je trebala odgovoriti na ranije zahtjeve Sindikata najkasnije do 27. maja, dok je početak pregovora bio predviđen najkasnije do 6. juna 2026. godine.

Iz Sindikata navode da ih je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje tek krajem juna obavijestilo kako bi pregovori mogli početi nakon 15. jula, što smatraju kašnjenjem i kršenjem dogovorenih procedura.

Pozivajući se na odredbe Kolektivnog ugovora, Sindikat tvrdi da su zbog nepoštivanja rokova ispunjeni uslovi za organizovanje štrajka bez prethodnog postupka mirenja.

Upozorili su nadležne institucije da bi početak nove školske godine u Kantonu Sarajevo mogao biti obilježen protestima i obustavom rada zaposlenih u obrazovanju.