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OPASNO DRVO

Kako je jedno stablo moglo zapaliti kablove i zaustaviti tramvaje u Sarajevu, pa je posječeno

Iz GRAS-a su tražili hitnu reakciju načelnika Općine Centar Srđana Mandića

Stablo je predstavljalo opasnost. Eko akcija

N. J.

prije 22 minute

Načelnik sarajevske Općine Centar Srđan Mandić obrazložio je zbog čega je posječeno drvo kod parka Hastahana, nakon što je takva odluka izazvala burne reakcije u javnosti.

Mandić je u komentaru objave na Facebook stranici "Moje Sarajevo" dokumentom odgovorio zašto je posječeno drvo, odnosno da je to učinjeno na zahtjev GRAS-a.

Iz dopisa se vidi kako GRAS traži da se drvo posiječe ističući da su napojni kablovi tramvajske kontaktne mreže (šest komada) ukliješteni u korijen drveta.

- Naši su kablovi jako ugroženi, te ako nećemo da dođe do obustave tramvajskog saobračaja, mora se brzo reagovati - naveli su iz GRAS-a dodajući da je jedino rješenje da se drvo posiječe jer bi tako trajno riješili problem.

Djelomično uklanjanje korijena, ocijenili su, ne bi u potpunosti oslobodilo kablove.

- Molim Vas da u skladu sa svojim ovlaštenjima pokrenete potrebne procedura kako ne bi došlo do obustave tramvajskog saobraćaja zbog oštećenja kablova. Napominjemo da se ovaj problem ne može ignorisait i samo je pitanje vremena kada će ovi kablovi početi da gore - navedeno je u dopisu GRASA upućenoom Mandiću, a koje je potpisao direktor preduzeća Senad Mujagić.

# TRAMVAJI
# OPĆINA CENTAR
# POSJEČENO STABLO
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