Kako je jedno stablo moglo zapaliti kablove i zaustaviti tramvaje u Sarajevu, pa je posječeno

Načelnik sarajevske Općine Centar Srđan Mandić obrazložio je zbog čega je posječeno drvo kod parka Hastahana, nakon što je takva odluka izazvala burne reakcije u javnosti. Mandić je u komentaru objave na Facebook stranici "Moje Sarajevo" dokumentom odgovorio zašto je posječeno drvo, odnosno da je to učinjeno na zahtjev GRAS-a.

Iz dopisa se vidi kako GRAS traži da se drvo posiječe ističući da su napojni kablovi tramvajske kontaktne mreže (šest komada) ukliješteni u korijen drveta. - Naši su kablovi jako ugroženi, te ako nećemo da dođe do obustave tramvajskog saobračaja, mora se brzo reagovati - naveli su iz GRAS-a dodajući da je jedino rješenje da se drvo posiječe jer bi tako trajno riješili problem.