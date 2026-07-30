Koncerti Dine Merlina mijenjaju režim saobraćaja: Uvode se dodatne autobuske linije

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo saopćilo je da će u saradnji s GRAS-om uvesti dodatne autobuske linije tokom održavanja koncerata Dine Merlina na stadionu Koševo. Zbog očekivanog dolaska velikog broja posjetilaca u Sarajevo, osiguran je pojačan javni prijevoz kako bi se građanima i gostima omogućilo lakše kretanje.

U petak te tokom vikenda, za vrijeme trajanja koncerata, dodatni autobusi saobraćat će glavnom saobraćajnicom na relaciji Ilidža - Skenderija, u periodu od 16:00 do 2:00 sata. - Građanima Sarajeva i svim posjetiocima želimo ugodan boravak u našem gradu i sigurno korištenje javnog prevoza - saopćeno je iz Ministarstva saobraćaja KS. Dino Merlin će nastupiti na stadionu Koševo 31. jula te 1. i 2. augusta.