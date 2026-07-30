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PRED SPEKTAKL

Koncerti Dine Merlina mijenjaju režim saobraćaja: Uvode se dodatne autobuske linije

Dino Merlin će nastupiti na stadionu Koševo 31. jula te 1. i 2. augusta

Iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo osigurali su dodatni prijevoz. Ministarstvo saobraćaja KS

B. S.

prije 41 minutu

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo saopćilo je da će u saradnji s GRAS-om uvesti dodatne autobuske linije tokom održavanja koncerata Dine Merlina na stadionu Koševo.

Zbog očekivanog dolaska velikog broja posjetilaca u Sarajevo, osiguran je pojačan javni prijevoz kako bi se građanima i gostima omogućilo lakše kretanje.

U petak te tokom vikenda, za vrijeme trajanja koncerata, dodatni autobusi saobraćat će glavnom saobraćajnicom na relaciji Ilidža - Skenderija, u periodu od 16:00 do 2:00 sata.

- Građanima Sarajeva i svim posjetiocima želimo ugodan boravak u našem gradu i sigurno korištenje javnog prevoza - saopćeno je iz Ministarstva saobraćaja KS.

Dino Merlin će nastupiti na stadionu Koševo 31. jula te 1. i 2. augusta.

Sigurnosni perimetar oko stadiona bit će otvoren od 16:30 sati, dok će posjetioci na stadion moći ući od 18:00 sati. Organizatori su pozvali publiku da dolazak isplanira na vrijeme kako bi se izbjegle gužve.

Tokom dana održavanja koncerata, odnosno 31. jula te 1. i 2. augusta, od 14:00 do 24:00 sata za saobraćaj će biti zatvorene ulice Ibre Poplate (Betanija), Patriotske lige (prsten oko stadiona Koševo), kao i prilaz stadionu kroz prostor dvorane Zetra.

# KOŠEVO
# SARAJEVO
# KONCERT
# DINO MERLIN
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