Koncerti Dine Merlina mijenjaju režim saobraćaja: Uvode se dodatne autobuske linije

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo saopćilo je da će u saradnji s GRAS-om uvesti dodatne autobuske linije tokom održavanja koncerata Dine Merlina na stadionu Koševo.
Zbog očekivanog dolaska velikog broja posjetilaca u Sarajevo, osiguran je pojačan javni prijevoz kako bi se građanima i gostima omogućilo lakše kretanje.
U petak te tokom vikenda, za vrijeme trajanja koncerata, dodatni autobusi saobraćat će glavnom saobraćajnicom na relaciji Ilidža - Skenderija, u periodu od 16:00 do 2:00 sata.
- Građanima Sarajeva i svim posjetiocima želimo ugodan boravak u našem gradu i sigurno korištenje javnog prevoza - saopćeno je iz Ministarstva saobraćaja KS.
Dino Merlin će nastupiti na stadionu Koševo 31. jula te 1. i 2. augusta.
Sigurnosni perimetar oko stadiona bit će otvoren od 16:30 sati, dok će posjetioci na stadion moći ući od 18:00 sati. Organizatori su pozvali publiku da dolazak isplanira na vrijeme kako bi se izbjegle gužve.
Tokom dana održavanja koncerata, odnosno 31. jula te 1. i 2. augusta, od 14:00 do 24:00 sata za saobraćaj će biti zatvorene ulice Ibre Poplate (Betanija), Patriotske lige (prsten oko stadiona Koševo), kao i prilaz stadionu kroz prostor dvorane Zetra.