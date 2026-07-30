Čuvaj glavu na Crvenom tepihu

U bosanskohercegovačkoj politici obećanja imaju rok trajanja kraći od predizborne kampanje. Gotovo da više nikoga ne iznenađuje kada političar najavi veliki projekt, odredi ambiciozan rok, a zatim se, kada taj rok istekne, jednostavno ponaša kao da ga nikada nije ni dao.

Takvu sudbinu doživjela su i dva velika projekta ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenana Magode.

Prvi je novo sarajevsko pozorište.

Smislio i naziv

U julu prošle godine Magoda je najavio da će Sarajevo dobiti novo dramsko pozorište, koje bi, prema njegovim riječima, trebalo biti otvoreno početkom druge polovine 2026. godine. Govorio je o objektu u zgradi Doma policije na Džidžikovcu, čak se razmatrao i naziv – Sarajevsko dramsko pozorište ili Prvo dramsko pozorište.

Danas smo već duboko u drugoj polovini 2026. godine. Pozorišta nema, nema ni radova, a nema ni naznaka kada bi ono moglo biti otvoreno. Portal Istinomjer zato je ovo obećanje ocijenio – neispunjenim. No, to nije jedini slučaj.

Dok je najavljivao novo pozorište, Magoda je istovremeno obećavao i obnovu najstarije pozorišne kuće u Bosni i Hercegovini – Narodnog pozorišta Sarajevo.

Krajem januara prošle godine sve je izgledalo kao gotova stvar. Ministar, tadašnji direktor Narodnog pozorišta Dino Mustafić i tadašnji gradonačelnik Sarajeva Predrag Puharić svečano su potpisali sporazum vrijedan 1,2 miliona maraka za sanaciju i restauraciju fasade.

Izjave su bile pune optimizma.

Govorilo se da će "istinska ljepotica" konačno zasjati punim sjajem nakon dvije decenije čekanja, da će osim fasade biti zamijenjena i kompletna stolarija, te da je upravo ova vlada pokazala kako joj je kultura prioritet.

Nema ni skele

Godinu i po kasnije, fasada izgleda isto. Nema radova. Nema skele. Nema ni obećanog sjaja.

Zanimljivo je da je upravo Magoda svojevremeno odbacio inicijativu da se sredstva za obnovu Narodnog pozorišta osiguraju kroz federalni budžet, kada je takav prijedlog još 2022. godine uputio zastupnik SDA Ivica Šarić. Danas, međutim, upravo od Vlade Federacije očekuje dodatni milion maraka bez kojeg, kako kaže, tender ne može biti raspisan.

Objašnjenje za višegodišnje kašnjenje sada je – čekanje.

Prvo se čekao Grad Sarajevo da učestvuje u finansiranju. Kaže da su na to potrošene dvije godine. Nakon toga Ministarstvo je preuzelo kompletan projekt, a sada se čeka Vlada Federacije da osigura preostali novac.

Drugim riječima, još se čeka.