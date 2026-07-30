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MAGODINA OBEĆANJA

Čuvaj glavu na Crvenom tepihu

Od velikih najava o novom teatru i obnovi fasade Narodnog pozorišta do danas su ostali uglavnom rokovi koji nisu ispoštovani

Narodno pozorište Sarajevo: U katastrofalnom stanju. Avaz

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

prije 34 minute

U bosanskohercegovačkoj politici obećanja imaju rok trajanja kraći od predizborne kampanje. Gotovo da više nikoga ne iznenađuje kada političar najavi veliki projekt, odredi ambiciozan rok, a zatim se, kada taj rok istekne, jednostavno ponaša kao da ga nikada nije ni dao.

Takvu sudbinu doživjela su i dva velika projekta ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenana Magode.

Prvi je novo sarajevsko pozorište.

Smislio i naziv

U julu prošle godine Magoda je najavio da će Sarajevo dobiti novo dramsko pozorište, koje bi, prema njegovim riječima, trebalo biti otvoreno početkom druge polovine 2026. godine. Govorio je o objektu u zgradi Doma policije na Džidžikovcu, čak se razmatrao i naziv – Sarajevsko dramsko pozorište ili Prvo dramsko pozorište.

Danas smo već duboko u drugoj polovini 2026. godine. Pozorišta nema, nema ni radova, a nema ni naznaka kada bi ono moglo biti otvoreno. Portal Istinomjer zato je ovo obećanje ocijenio – neispunjenim. No, to nije jedini slučaj.

Dok je najavljivao novo pozorište, Magoda je istovremeno obećavao i obnovu najstarije pozorišne kuće u Bosni i Hercegovini – Narodnog pozorišta Sarajevo.

Krajem januara prošle godine sve je izgledalo kao gotova stvar. Ministar, tadašnji direktor Narodnog pozorišta Dino Mustafić i tadašnji gradonačelnik Sarajeva Predrag Puharić svečano su potpisali sporazum vrijedan 1,2 miliona maraka za sanaciju i restauraciju fasade.

Izjave su bile pune optimizma.

Govorilo se da će "istinska ljepotica" konačno zasjati punim sjajem nakon dvije decenije čekanja, da će osim fasade biti zamijenjena i kompletna stolarija, te da je upravo ova vlada pokazala kako joj je kultura prioritet.

Nema ni skele

Godinu i po kasnije, fasada izgleda isto. Nema radova. Nema skele. Nema ni obećanog sjaja.

Zanimljivo je da je upravo Magoda svojevremeno odbacio inicijativu da se sredstva za obnovu Narodnog pozorišta osiguraju kroz federalni budžet, kada je takav prijedlog još 2022. godine uputio zastupnik SDA Ivica Šarić. Danas, međutim, upravo od Vlade Federacije očekuje dodatni milion maraka bez kojeg, kako kaže, tender ne može biti raspisan.

Objašnjenje za višegodišnje kašnjenje sada je – čekanje.

Prvo se čekao Grad Sarajevo da učestvuje u finansiranju. Kaže da su na to potrošene dvije godine. Nakon toga Ministarstvo je preuzelo kompletan projekt, a sada se čeka Vlada Federacije da osigura preostali novac.

Drugim riječima, još se čeka.

Magoda: PR je najbitniji. SFF

Naravno, obnova ovakvog objekta nije jednostavan posao i sasvim je moguće da postoje objektivne administrativne prepreke. Ali upravo zato političari ne bi trebali davati precizne rokove dok nisu sigurni da ih mogu ispuniti.

Jer građane na kraju najmanje zanimaju izgovori. Njih zanima rezultat. Posebno kada isti političari godinama organizuju konferencije za medije ispred zgrade koja i dalje izgleda isto.

Fasada ista

Izborna je godina, Sarajevo Film Festival je pred vratima, a crveni tepih ponovo će biti postavljen ispred Narodnog pozorišta. Vjerovatno će tu ponovo biti političari, kamere i fotografi. Jedino će fasada ostati ista. A možda će se čuti i neka nova najava. U Bosni i Hercegovini njih, srećom ili nažalost, nikada ne nedostaje.

# OBNOVA
# KENAN MAGODA
# NARODNO POZORIŠTE
# OBEĆANJA
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