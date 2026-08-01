Nove klinike u funkciji: KCUS unaprijedio uslove liječenja i rada

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu nastavlja realizaciju jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u svom novijem razvoju.

Završetkom preseljenja više klinika u novoopremljene prostore Centralnog medicinskog bloka, pacijentima i zdravstvenim radnicima osigurani su savremeni uslovi za liječenje i rad, u skladu sa standardima moderne medicine.

Ovaj važan iskorak predstavlja dio kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, jačanje bolničkih kapaciteta i stvaranje funkcionalnijeg kliničkog okruženja za pružanje najsloženijih medicinskih usluga.

Saopćenje Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu prenosimo u cjelosti:

- Pacijenti tri klinike Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu su u punom kapacitetu premješteni u novoizgrađene prostore Centralnog medicinskog bloka (CMB). Samo preseljenje je izvedeno tokom četvrtka te su svi pacijenti i osoblje Klinike za gastroenterohepatologiju, Klinike za torakalnu hirurgiju i Klinike za abdominalnu hirurgiju proveli prvu dežuru u novim prostorima. Preseljenje četvrte klinike, Klinike za urologiju i transplantaciju organa će biti završeno u ponedjeljak. Time su, nakon skoro 40 godina, u funkciju stavljeni 11. i 12. sprat CMB-a, u okviru najveće poslijeratne investicije u razvoj bolničkih kapaciteta KCUS-a, kojom su prostori u gruboj građevinskoj fazi za godinu dana pretvoreni u savremene klinike - navodi se u saopćenju.

- Generalni direktor KCUS-a, prim. doc. dr. Alen Pilav je nakon velike koordinisane akcije preseljenja obišao nove prostore zajedno s direktorom Hirurških disciplina prof. dr. Nermirom Granovom, direktorom Internističkih disciplina prof. dr. Alenom Džuburom, direktorom Nemedicinskih disciplina Amirom Mavrakovićem i saradnicima iz Tehničkog sektora - stoji u saopćenju KCUS.

- Ovo je prije svega investicija u naše pacijente. Klinike koje su decenijama radile u objektima starim više od 130 godina danas imaju uslove koji odgovaraju savremenoj medicini. Pacijenti sada imaju bolje uslove boravka i liječenja, a zdravstveni radnici prostor koji omogućava kvalitetniju organizaciju rada i efikasnije pružanje zdravstvene zaštite. Posebno me raduje što je preseljenje provedeno brzo, planski, koordinirano i bez prekida u pružanju zdravstvenih usluga, zahvaljujući izuzetnom angažmanu naših zdravstvenih radnika i svih službi koje su učestvovale u ovom zahtjevnom procesu - izjavio je prim. doc. dr. Pilav.

Klinike od sada rade u potpuno novim prostorima sa bolesničkim sobama s manjim brojem kreveta, kupatilom uz svaku sobu te opremom i infrastrukturom koja ispunjava najviše standarde bolničkog liječenja. Pacijenti nisu krili zadovoljstvo novim prostorima, ističući da su uslovi boravka i liječenja neuporedivo bolji od onih u kojima su se liječili do jučer.

- Jedna od bitnih prednosti novih prostora jeste što je najveći broj hirurških klinika sada objedinjen u jednoj zgradi, dok su ostale, kao što su ortopedija, plastična hirurgija, neurohirurgija i oftalmologija, sa KUM-om povezane koridorima sa centralnom zgradom. Neposredna povezanost s operacionim salama, jedinicama intenzivne njege, dijagnostičkim i drugim kliničkim disciplinama omogućava bržu reakciju u hitnim i najsloženijim slučajevima, efikasniji multidisciplinarni pristup i optimalne uslove za pružanje svih vidova zdravstvene zaštite našim pacijentima a posebno one najsofistiviranije. Takva organizacija direktno doprinosi kvalitetu i ishodima liječenja naših pacijenata - kazao je prof. dr. Granov.

- Novi prostori donose značajno unapređenje, i otvaraju mogućnost za nove procedure u okviru internističke discipline. Endoskopske sale gastroenterohepatologije i klinike za torakalnu hirurgiju, te ultrazvučni kabineti uz druge namjenske prostore omogućit će unapređenje ne samo interventne bronhologije i gastroenterologije nego i ostalih grana internističke discipline - naglasio je prof. dr. Džubur.

Nakon što su 2013. godine izgrađeni i u funkciju stavljeni 6. i 7. sprat CMB-a, ove godine izgrađeni su i opremljeni 11. i 12. sprat.

Time razvoj Centralnog medicinskog bloka nije završen. Pokretanje izgradnje novog centralnog ulaza nalaze se u završnoj fazi te se očekuje početak radova u naredna dva mjeseca. U planu je preseljenje na potpuno prazan 10. sprat Klinike za kardiologiju sa salama za kateterizaciju, čine bi se objedinile dijagnostičko terapeutske procedure vezane za akutna srčana oboljenja kao što su infarkti srca.

Osim toga, planirano je preseljenje i ostalih internističkih klinika (endokrinologija i nefrologija), naravno sve u skladu s finansijskim mogućnostima, u što nemamo sumnje obzirom na neupitnu podršku Vlade FBiH i ministarstva zdravstva, najvećih investitora u izgradnju potrebnih kapaciteta KCUS-a.

- Menadžment KCUS-a će snažno istrajavati na tome da se stvore bolji uslovi za naše pacijente, kakve i zaslužuju, a sve u skladu za uzusima moderne medicine 21. vijeka. Ne možemo dopustiti da naši pacijenti budu diskriminisani u odnosu na pacijente ostatka Evrope i svijeta - saopćili su iz KCUS.