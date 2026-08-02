Stanovnici KS mogu dobiti besplatno putno osiguranje: Pokriva hitnu pomoć u 14 evropskih zemalja

Mnogi građani Kantona Sarajevo pred ljetna putovanja ne znaju da imaju mogućnost besplatnog putnog zdravstvenog osiguranja koje im može biti od velike pomoći tokom boravka van Bosne i Hercegovine.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u posljednje tri godine izdao je gotovo 20.000 obrazaca za korištenje ovog prava, koje osiguranicima omogućava pokrivanje troškova hitnog medicinskog zbrinjavanja u 14 evropskih zemalja.

Prema podacima Zavoda, korištenje ovog osiguranja ima značajan finansijski efekat. Troškovi liječenja osiguranika iz KS u inozemstvu iznosili su više od 236.000 KM u 2024. godini, dok su godinu kasnije dostigli 338.000 KM.

Procedura za ostvarivanje prava je jednostavna. Zahtjev se podnosi u poslovnicama Zavoda sedam dana prije planiranog putovanja, uz potvrdu o zdravstvenom stanju i eventualnu dodatnu dokumentaciju za osobe s hroničnim oboljenjima.

Besplatno putno osiguranje moguće je koristiti do 30 dana tokom jedne kalendarske godine u zemljama s kojima Zavod ima sklopljene sporazume, među kojima su Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Austrija, Njemačka, Italija, Turska i druge evropske države.