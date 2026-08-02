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PRAVO OSIGURANIKA

Stanovnici KS mogu dobiti besplatno putno osiguranje: Pokriva hitnu pomoć u 14 evropskih zemalja

Prije odlaska na put stanovnici Kantona Sarajevo mogu ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu bez dodatnih troškova

Međunarodni aerodrom Sarajevo. Facebook

B. A.

prije 58 minuta

Mnogi građani Kantona Sarajevo pred ljetna putovanja ne znaju da imaju mogućnost besplatnog putnog zdravstvenog osiguranja koje im može biti od velike pomoći tokom boravka van Bosne i Hercegovine.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u posljednje tri godine izdao je gotovo 20.000 obrazaca za korištenje ovog prava, koje osiguranicima omogućava pokrivanje troškova hitnog medicinskog zbrinjavanja u 14 evropskih zemalja.

Prema podacima Zavoda, korištenje ovog osiguranja ima značajan finansijski efekat. Troškovi liječenja osiguranika iz KS u inozemstvu iznosili su više od 236.000 KM u 2024. godini, dok su godinu kasnije dostigli 338.000 KM.

Procedura za ostvarivanje prava je jednostavna. Zahtjev se podnosi u poslovnicama Zavoda sedam dana prije planiranog putovanja, uz potvrdu o zdravstvenom stanju i eventualnu dodatnu dokumentaciju za osobe s hroničnim oboljenjima.

Besplatno putno osiguranje moguće je koristiti do 30 dana tokom jedne kalendarske godine u zemljama s kojima Zavod ima sklopljene sporazume, među kojima su Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija, Austrija, Njemačka, Italija, Turska i druge evropske države.

# KS
# GRAĐANI
# PUTOVANJE
# PUTNO OSIGURANJE
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