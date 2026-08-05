Završena revizija projekta, uskoro javna nabavka za obnovu mosta u ulici Ive Andrića

Završena je revizija projekta obnove mosta u ulici Ive Andrića, preko rijeke Miljacke, čime je ispunjen jedan od posljednjih uslova za raspisivanje javne nabavke za izvođenje radova na ovom važnom infrastrukturnom projektu.

Most, koji je izgrađen 1980. godine, povezuje Bulevar Meše Selimovića sa ulicom Džemala Bijedića i predstavlja jednu od najvažnijih saobraćajnih veza na području Kantona Sarajevo, posebno nakon izgradnje IX transverzale i njenog spoja s autoputem.

Zbog dotrajalosti konstrukcije i lošeg stanja u kojem se most nalazi, most će biti potpuno obnovljen, čime će biti povećana sigurnost svih učesnika u saobraćaju i produžen vijek trajanja za generacije koje dolaze. Most je dug 34 metra, širok 26 metara, a zbog njegove konstrukcije riječ je o tehnički zahtjevnom projektu.

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta istakao je da je obnova ovog mosta logičan nastavak ulaganja u saobraćajnu infrastrukturu na području Novog Grada.

- Godinama ulažemo u saobraćajnu infrastrukturu ovog dijela Sarajeva i danas se jasno vidi koliko se promijenila njegova slika. Od Mojmila do autoputa danas se vozite obnovljenom Olimpijskom ulicom, u toku su radovi u ulici Ive Andrića, izgradili smo kružni tok u ulici Džemala Bijedića, završili IX transverzalu i njen spoj s autoputem. Upravo je ovaj most ostao posljednji neobnovljeni dio te cjeline i njegova obnova je prirodan nastavak svega što smo radili prethodnih godina. Građani i vozači koji svakodnevno koriste ovaj most najbolje znaju u kakvom je stanju. Ponosan sam što smo završili sve pripreme i što ćemo uskoro raspisati javnu nabavku za njegovu obnovu. Kada završimo i ovaj projekt, zaokružit ćemo jednu veliku infrastrukturnu cjelinu na ovom području i ostaviti građanima sigurniju i kvalitetniju saobraćajnu infrastrukturu za godine i decenije koje dolaze - izjavio je ministar Šteta.

U narednom periodu Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo raspisat će javnu nabavku za izvođenje radova, nakon čega će uslijediti početak obnove mosta, saopćeno je.