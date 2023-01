Bez električne energije danas će od 8.30 do 10 sati ostati trafopodručje (TS) Vilovac-Jabuka i Luke Hadžića, a od 8.30 do 16 sati Garovci, od 9 do 12 sati Bjelašnica te od 9 do 15 Šabići i Nedžarići.

Struje od 10 do 11.30 sati neće imati ni TS Toplana, Sivice, Suhi Do, od 11.30 do 13 sati Sastavci i Luke, a od 12 do 15 sati Bjelašnica i od 13 do 14.40 sati Jasike i Gunjani.