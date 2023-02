Čim padne kiša, pacijenti moraju piti mutnu vodu

Nova zgrada Bolnice u Istočnom Sarajevu otvorena pred izbore u oktobru prošle godine i dalje nije u funkciji. Iako je većina opreme instalirana, otkriven je novi problem. Objekt je, naime, priključen na pogrešan vodovodni sistem.

Milionski dug

Na površinu isplivavaju brojni problemi koji su posljedica godina lošeg upravljanja ovom zdravstvenom ustanovom. Osim postojećeg milionskog duga prema uposlenicima i dobavljačima, kreditnih zaduženja, naplate presuda uposlenicima koji su tužili bivši menadžment, jedan od razloga što novi objekt ne fukcionira je pogrešan priključak na vodovod.

Nebojša Šešlija, vršilac dužnosti direktora, kazao je za „Avaz“ da je nova zgrada priključena na vodovod koji sama bolnica održava, te da prilikom padavina dolazi do problema i zamućenja, što nije adekvatno za pacijente. Zbog kvalitetnije usluge potrebno je da voda bude pod stalnim nadzorom i kontrolom, što znači da se mora priključiti na gradski vodovod.

- To iziskuje dodatne troškove, treba iskopati i postaviti nove instalacije, koje nisu ni došle do same bolnice. Tačka do koje su vodovodne cijevi došle i novi objekt udaljeni su kilometar. Za priključenje bolnice na gradski vodovod potrebno je dodatnih 60.000 maraka – rekao je Šešlija.

Razvoj mreže

Kako nam je kazao Šešlija, bolnica nije u mogućnosti da finansira razvoj mreže ustanove pa će pomoć tražiti od nadležnog ministarstva. Također, pokušat će naći zajedničko rješenje s lokalnom zajednicom i vodovodom koji je u nadležnosti Općine Istočna Ilidža jer će se na ovaj način vodovodna mreža proširiti na samoj općini.

Preseljenje pacijenata i osoblja

Budući da je novi objekt još prazan, Šešlija nije mogao govoriti o tome kada će pacijenti i osoblje preseliti u novu zgradu.

- To zavisi od procesa obuke i rješavanja svih ovih tekućih problema. Čak 95 posto opreme je instalirano i postavljeno, završni radovi su u toku, što podrazumijeva provjeru instalacija i svih sistema neophodnih za funkcioniranje bolnice. Obuka nemedicinskog i medicinskog osoblja je krenula, vrše se sve neophodne pripreme za završetak i potpuno stavljanje objekta u funkciju – potvrdio je Šešlija.