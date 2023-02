Završeno uvođenje javne rasvjete od Darive do Kozije ćuprije - Avaz

Općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić, u pratnji pomoćnice za lokalni razvoj Selme Velić i šefa gradilišta Zorana Zamiša obišao je danas radove, te najavio da će se i ubuduće ulagati u infrastrukturu ovog lokaliteta kako bi se Aleja ambasadora i dionica od Darive do Kozije ćuprije pretvorile u jednu od najljepših i najposjećenijih lokacija za odmor i relaksaciju.

“U pravoj fazi radova, prije tri godine, postavili smo LED rasvjetu na 34 stuba, a evo sada je završena i dionica od Darive do Kozije ćuprije gdje je postavljeno novih 58 stubova sa LED rasvjetom,” pojasnio je načelnik Hadžibajrić dodavši da su projekat koji je koštao oko 125.000 KM finansirali Vlada FBiH, JU "Zaštićena prirodna područja KS i Općina Stari Grad. “Nakon tehničkog prijema i priključenja rasvjete, prvi put ćemo imati osvijetljenu kompletnu dionicu od Bentbaše do Kozije ćuprije. U narednim danima će se uraditi i asfaltiranje dijelova gdje su postavljeni stubovi, a potom ćemo nastojati da u saradnji sa JU Zaštićena prirodna područja i preduzećem Park uredimo i zelenilo na ovom dijelu do Kozije ćuprije,” dodao je. Načelnik Hadžibajrić je kazao i kako će se, ukoliko bude razumijevanja i spremnosti na saradnju i ostalih nadležnih institucija nastojati u narednoj godini izvršiti asfaltiranje šetnice do Kozije ćuprije koja je trenutno u dosta lošem stanju.

Krajni cilj ove lokalne samouprave, predvođene načelnikom Ibrahimom Hadžibajrićem je omogućiti građanima, ali i gostima grada, da u neposrednoj blizini gradske jezgre, imaju uređeno i omiljeno mjesto za odmor i relaksaciju. S tim ciljem je prije dvije godine na Darivi sagrađen i Park prijateljstva na površini od 1.200m2, kao poklon Ambasade Švedske u BiH. Park ima ljuljačke, tobogane, njihalice, kule za penjanje, sprave za djecu sa posebnim potrebama, fitnes sprave, klupe za odmor. Park prijateljstva je projekat koji je koštao 180.000 KM i vrlo brzo postao je nezaobilazno mjesto okupljanja porodica sa djecom, ali i svih drugih generacija.