Softić-Kadenić na obilježavanju godišnjice masakra u ulici Hamdije Kreševljakovića: Zločinci moraju biti adekvatno kažnjeni

Dodala je i da je Dragomira Miloševića, koji je naslijedio Galića, a koji je nastavio zločine nad Sarajlijama, Sud osudio na 33 godine, te da je na kaznu doživotnog zatvora osuđen i Ratko Mladić, komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske. On je između ostalog optužen i za udruženi zločinački poduhvat koji je imao za cilj širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva putem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja.

- Svirepa ubistva i masakri građana širom Sarajeva i Bosne i Hercegovine nisu bili slučajni i to treba jasno reći. Ovo je prilika da se podsjetimo na hiljadodnevnu opsadu Sarajeva u kojoj su njegovi građani bili izloženi velikim patnjama, kada su bili gladni, žedni, promrzli. A kao da život bez vode, električne energije i hrane nije dovoljna patnja. Stalnim granatiranjima i snajperima je ubijeno više od 12.000 građana Sarajeva, od toga 1.601 dijete. Ni u kakvim konotacijama ne volim praviti podjele među ljudima, ali osjećam potrebu da spomenem da neprijateljska artiljerija nije birala ni godine, ni spol niti vjersku i nacionalnu pripadnost - kazala je Softić-Kadenić.

- Ipak, premalo je osuditi nekoliko ljudi samo za patnju svih građana Sarajeva tokom četiri godine opsade, a kamo li za više od 12 hiljada ubijenih građana i djece, više od 60.000 ranjenih. No, bez obzira na prošlost, naša budućnost se mora graditi na ravnopravnosti svih naroda i građana. Moramo istrajavati na idejama na kojima Bosna i Hercegovina može i mora opstati, a to su ideja suživota, međusobnog uvažavanja i tolerancije. A da bi to bilo tako, pravda mora biti zadovoljena i počinioci tih strašnih zločina, pa i ovog koji danas obilježavamo, moraju biti adekvatno kažnjeni - zaključila je ministrica Softić Kadenić.

Obilježavanju godišnjice prisustvovali su porodice ubijenih, predstavnici Općine Centar, te Unije civilnih žrtava rata Kantona Sarajevo.