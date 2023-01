Policija apeluje na građane da ne koriste pirotehniku, kazne i do 1.200 KM

- Sve to može izazvati određene posljedice kako u pogledu eventualnog povređivanja ili tragičnih posljedica tako i u pogledu sankcionisanja odgovornih za upotrebu vatrenog oružja kojim se čini krivično djelo - kazao je Hadžiabdić, podsjetivši da za upotrebu vatrenog oružja kojim se čini krivično djelo mogu biti izrečene zatvorske kazne.

- Uprava MUP-a Kantona Sarajevo poduzela je također planske aktivnosti u vezi s novogodišnjim praznicima bez obzira što nema javnog dočeka Nove godine. Cilj je održavati povoljno stanje sigurnosti u KS i odgovoriti eventualno na sve izazove s kojima se susretnemo tokom novogodišnjih praznika - rekao je Hadžiabdić.

Također je uputio apel i građanima o upotrebi pirotehničkih sredstava.

- Više puta smo ranije apelovali na građane da se suzdrže od upotrebe pirotehničkih sredstava, posebno da se suzdrže djeca i maloljetna lica od upotrebe pirotehničkih sredstava, i u tom smislu smo više puta apelovali na roditelje da vode računa i da ne dozvole djeci upotrebu pirotehničkih sredstava, prije svega iz razloga da ne bi došlo do samopovređivanja ili povređivanja drugih lica, ali i iz razloga što je to propisano kao prekršaj i oni koji to čine mogu biti prekršajno sankcionisani oni koji to čine, ali i roditelji djece koja upotrebljavaju pirotehnička sredstva - kazao je Hadžiabdić.

U navedenim slučajevima predviđene kazne za počinoce su od 300 do 900 KM, a za roditelje maloljetnih prekršilaca su od 400 do 1.200 KM.