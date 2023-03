Zbog izvođenja mjuzikla „Kosa“ sutra izmjena režima saobraćaja u ulicama Branilaca Sarajeva i Kulovića

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost Narodnom pozorištu Sarajevo za privremenu izmjenu režima saobraćaja u ulicama Branilaca Sarajeva i Kulovića, radi izvođenja mjuzikla „Kosa“ na Pozorišnom trgu Susan Sontag.



Privremena izmjena režima saobraćaja sastoji se iz potpune obustava saobraćaja sutra, 24.06.2022. godine u terminu od 19:45 do 22:00 sata, osim vidljivo označenih i/ili najavljenih vozila organizatora i vozila iz člana 125. i 126. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH u sljedećim ulicama: Branilaca Sarajeva - na dijelu od raskrsnice sa ulicom Ćemaluša do raskrsnice sa ulicom Radićeva, Kulovića - na dijelu od raskrsnice sa ulicom Obala Kulina bana do raskrsnice sa ulicom Maršala Tita.