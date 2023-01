Vakufska direkcija tvrdi: Planski pokušaj uzurpacije od strane općine Centar i austrijske ambasade

Savjesni vijećnici

Ispostavilo se, naime, da vijećnici Općinskog vijeća Centar nisu imali ni dovoljno informacija o odluci koju im je pripremio načelnik sa svojim službama.

- Zahvaljujući savjesnim vijećnicima saznali smo za spornu tačku, te zatražili da predstavnici Vakufske direkcije budu prisutni na sjednici i da vijećnicima obrazlože šta je mukata. Nakon obraćanja, te nakon rasprave, sporna tačka o prodaji objekta je povučena s dnevnog reda - potvrđeno je za Agenciju MINA iz Vakufske direkcije.

Odluka o prodaji objekta Ambasadi Austrije donesena je krajem 2020. godine. Prilikom pripreme ugovora uvidjelo se da je u C teretnom listu upisana mukata, odnosno dužnost svagdašnjeg vlasnika nekretnine da plaća zakup u korist Skenderpašinog vakufa. Dakle, radi se izvorno o vakufskom zemljištu.

Imovina je preknjižena, ali je ostala upisana mukata.

- Kada je Općina htjela da potpiše ugovor, uvidjeli su da to nije moguće zbog tereta. Tada se obraćaju nama sa zahtjevom da im damo brisovnu dozvolu. Naravno, mi to nismo mogli uraditi, i jedini način da se to pitanje riješi bilo je transformacijom vakufa. S Općinom, međutim, nismo mogli naći kompromisno rješenje - navode iz Vakufske direkcije.