Obilježeno 30 godina od ubistva 11 građana: Potrebno je stalno govoriti o zločinima, kako se oni ne bi ponovili

Delegacija Kantona Sarajevo položila je cvijeće na mjestu ubistva 11 građana Sarajeva na Trgu solidarnosti do broja 14 na Alipašinom Polju, koje je na današnji dan prije 30 godina počinio agresor tokom opsade grada.

Ispaljena minobacačka granata

- I danas, nakon tačno 30 godina govorimo o njima jer je to jako važno, ne samo zbog prošlosti i sadašnjosti, nego posebno zbog budućnosti. Neophodno je stalno govoriti o tome kako se takav zločin ne bi ponovio. S toga, treba stalno podsjećati na hiljadodnevnu opsadu Sarajeva u kojoj su njegovi građani bili izloženi velikim patnjama, kada su bili gladni, žedni, promrzli, izloženi stalnim granatiranjima i snajperima kojima je ubijeno više od 12 hiljada građana Sarajeva, a od toga 1.601 dijete. Ne volim praviti podjele među ljudima, ali osjećam potrebu da spomenem da neprijateljska artiljerija nije birala ni godine, ni spol niti vjersku i nacionalnu pripadnost - naveo je ministar Vranić.

Građenje budućnosti

On je između ostalog osuđen i za udruženi zločinački poduhvat "koji je imao za cilj širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva putem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja".

Također, bivši predsjednik RS Radovan Karadžić, koji je je pred Haškim tribunalom osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu, osuđen je za udruženi zločinački poduhvat, čiji je cilj bio širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja civilnog stanovništva.

- Ipak, premalo je osuditi par ljudi samo za patnju svih građana Sarajeva tokom četiri godine opsade, a kamo li za preko 12 hiljada ubijenih građana i djece, te za više od 60.000 ranjenih. No, bez obzira na prošlost, naša budućnost se mora graditi na ravnopravnosti svih naroda i građana. Moramo istrajavati na idejama na kojima Bosna i Hercegovina može i mora opstati, a to su ideja suživota, međusobnog uvažavanja i tolerancije. A da bi to bilo tako, pravda mora biti zadovoljena i počinioci tih strašnih zločina, pa i ovog koji danas obilježavamo, moraju biti adekvatno kažnjeni - zaključio je ministar Vranić.