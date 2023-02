Prodaja pretplatnih karata za korisnike javnog gradskog prijevoza u Sarajevu počinje sutra

Produžena važnost elektronske kartice

Učenicima I i II razreda srednjih škola automatski je produžena važnost elektronske kartice do 01.01.2023. godine. Penzionerima sa visinom penzije do 425,00 KM automatski je produžena važnost elektronske kartice do 05.01.2023. godine.

Dopuna elektronskih kartica vrši se na prodajnim mjestima GRAS-a: Ćumurija, Otoka, Ilidža, Dobrinja, Vogošća, Alipašin Most i Hadžić.

Napominjemo da pretplatne karte i elektronske dopune za novembar važe do 05.12.2022. godine.

Napominjemo da su učenici srednjih škola koji prvi put predaju dokumentaciju za izradu elektronske kartice obavezni dostaviti potvrdu za prijevoz kupljenu na prodajnom mjestu GRAS-a i ovjerenu u školi i jednu fotografiju. Redovni studenti koji prvi put predaju dokumentaciju za izradu elektronske kartice obavezni su dostaviti ovjerenu potvrdu sa fakulteta, jednu fotografiju i ličnu kartu na uvid.