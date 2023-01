Forto na sjednici Skupštine KS: Niti imamo planirano, niti niti imamo mogućnosti da isplatimo jednokratnu pomoć

On je tražio da se o ovoj inicijativi izjasni Skupština i da se nada da će je zastupnici podržati jer neki kantoni, poput Zeničko-dobojskog, koji imaju manji budžet su na ovaj način pomogli građanima.

Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevu , u okviru prve tačke dnevnog reda Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, Mahir Dević (SDA) tražio je da Skupština KS zaduži Vladu KS da do kraja budžetske 2022. isplati jednokratnu novčanu pomoć radnicima u KS od 1.080 KM, a kao pomoć u prevazilaženju inflacije.

Sredstva za odbranu optuženih u slučaju "Dobrovoljačka"

Haris Zahiragić (SDA) predložio je inicijativu da se osiguraju sredstva za finansiranje svih troškova odbrane za sve optužene u slučaju "Dobrovoljačka". On je istakao da je to najmanje što Kanton Sarajevo može uradti za te ljude koji su branili BiH, a sada su od mnogih zaboravljeni.

Jasmin Šaljić (SBiH) je pitao ministra unutrašnjih poslova Admira Katicu da kaže koliko ima sindikata u MUP-u i dokle je stigla nabavka opreme za policijske službenike i kakva je sigurnosna situacija u KS.

Katica je rekao da je Vlada ima potpisan kolektivni ugovor sa Sindikatom policije KS još u februaru ove godine i da s njima uspješno pregovaraju, a da je u septembru formiran još jedan sindikat, ali na nivou FBiH i još nije reprezentativan.

Naveo je i da je odluka da se sada, iako za to postoje sredstva u rekordnom budžetu ovog ministarstvo, ne ide u nabavku uniformi, već da se čeka donošenje uredbe o jedinstvenoj uniformi, a nada se da će do polovine godine do toga doći.