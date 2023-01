Četverosjed na Bjelašnici od srijede u funkciji

Izmještanje četverosjeda na Bjelašnici bio je jedan od najzahtjevnijih i sigurnosno najrizičnijih projekata na Bjelašnici u ovoj građevinskoj sezoni i odavno je završen, a njegovo puštanje u rad očekuje se polovinom sljedeće sedmice, obzirom da su jučer izvršene i posljednje provjere.



Ministar privrede KS Adnan Delić i direktor KJKP ZOI’84 Jasmin Mehić podsjećaju javnost da je četverosjed šest godina bio praktično mrtav i neupotrebljiv, a već od srijede skijaši će ga u punom kapacitetu moći koristiti. Imat će maksimalnu brzinu od 2,6 minuta u sekundi, pri kojoj će vožnja trajati 5,1 minut. Instalacija je nadograđena trakom za usmjeravanje skijaša na polaznoj stanici, povećana je i dužina trase u odnosu na staru, te su dodani novi stubovi, korpe i u potpunosti zamijenjen motor.

Zadovoljni provjerama

- Mi imamo potpuno povjerenje u upravu preduzeća ZOI ‘84 da će sve biti kako treba. Projekt izmještanja četverosjeda je zahtjevan s više aspekata, ali evo došli smo do samog kraja. Jučer su na Bjelašnici bili predstavnici kompanije koja je proizvođač našeg četverosjeda i zadovoljni su provjerama koje su izvršili. Ostaje još da se završe procedure koje nalažu propisi i pravila struke i one moraju biti ispoštovane do kraja - izjavio je ministar Delić.

Podsjećaju i da je instalacija fiksna, odnosno žičara neće imati mogućnost garažiranja korpi ili instalacije pokrivnih haubi.

- Radi se o fiksnoj instalaciji koja je nadograđena maksimalno. U budućnosti na Bjelašnici radit ćemo isključivo nove instalacije, šestosjedne, sa zatvorenim haubama ili zatvorene kabinske žičare - zaključio je direktor Mehić.

Delegacija iz Švicarske, predvođena Makrusom Menzijem, šefom tehnološkog razvoja i Alijem Rashideom, voditeljem projekta švicarske kompanije BARTHOLET Maschinenbau AG, koja je proizvođač žičare, obavila je jučer posljednje preglede na četverosjedu na Bjelašnici.

Izvinjenje korisnicima

- Izvinjavamo se svim korisnicima ski centra zbog na kašnjenja. Morate znati da su projekti izmještanja žičara kompleksni, prije svega iz sigurnosnog aspekta. Oni se u pravilu izvode kroz dvije sezone. Ovo izmještanje na Bjelašnici završeno je u maksimalno brzim rokovima, a očekujemo puštanje u rad najkasnije do srijede, prvog februara - izjavio je šef tehnološkog razvoja kompanije BARTHOLET iz Švicarske Menzi.

Dodao je i da je uređenje trase i drugi manji radovi ostaju za proljeće, ali da će četverosjed funkcionisati nesmetano tokom ove sezone.

Urađen nadzor

Nadzor nad završenim radovima izvršio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, te se još prije zvaničnog puštanja u rad, a moguće već sutra očekuje i finalna potvrda inspekcijskog nadzora Austrijskog WPK -a, nakon koje se izdaje i upotrebna dozvola nadležnog općinskog organa. Očekuje se da će sve navedene procedure biti završene do srijede.

Delegaciju je dočekao tim preduzeća ZOI ‘84, predvođen direktorom Mehićem, i predstavnici Strucona, lokalnog izvođača radova na četverosjedu. Direktor Mehić osvrnuo se i na pritisak javnosti, te istakao da je najbitnije da sve bude završeno kako treba i u okvirima planiranim projektom, kao i da je to bitnije od svega drugog.

- Žao nam je što instalacija nije puštena u ugovornom roku, koji je bio do sredine januara, ali izmještanje i nadogradnja postojeće instalacije nosi rizike, a dodatno neke dijelove smo morali mijenjati i to otežava rad. Također imali smo pritisak povećanja cijena lokalnih izvođača radova na koji nismo pristali. Nismo dozvolili ni da pritisak javnosti koriste protiv nas jer želimo da ovaj projekt sigurno privedemo kraju i u okviru predviđenih sredstava. Transparentnost u radu i odgovorno upravljanje budžetskim sredstvima su politike koje provodimo u svakodnevnom radu i pritisak dobavljača oko izmjene cijena nije bio prihvatljiv - izjavio je direktor Mehić.