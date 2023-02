Hoće li studenti imati jeftinije skijanje na Bjelašnici i Igmanu

Sanela Klarić, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, tražila je smanjenje cijena dnevnih i poludnevnih karti za studente u skijaškom kompleksu Bjelašnica-Igman.



- Cijene za studentice i studente, ako moja inicijativa bude usvojena, u februaru će biti 20 posto, a u martu i aprilu 30 posto niže. Skijanje osnovaca i srednjoškolaca omogućeno je kroz škole skijanja. To je dobro, jer time mladi Sarajeva razvijaju sportske i zdrave životne navike u disciplinama na koje su upućeni, kakvo je skijanje. Smatram da to moramo omogućiti i studentima jer i to su mladi koji još uvijek nisu sami sebi finansijski omogućiti nastaviti da se bave skijanjem. Ovo je zahtjev koji je upravo potekao od mladih. Inicijativu su na osnovu ispitivanja potreba mladih u KS kreirali članice i članovi Foruma mladih Naše stranke - kaže Klarić.

Podršku inicijativi dao je ZOI '84 i Ministarstvo pravde KS te se očekuje njena brza provedba.