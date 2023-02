Počeli radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Kantonu Sarajevo

Obilaskom trase u ulici Rašida Bešlije u općini Vogošća danas je ozvaničen početak rekonstrukcije vodovodne mreže u Kantonu Sarajevo.



Radovi se izvode u okviru Projekta rekonstrukcije vodovodne mreže KS - Tranša II, a na osnovu ugovora kojeg su potpisali Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i KJKP "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo s izvođačem radova, konzorcijem “Mibral”.

Vrijednost ugovora

Vrijednost ugovora je 9,8 miliona eura i finansirat će se kreditnim sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Planirana je rekonstrukcija sistema vodosnabdijevanja na području cijelog Kantona Sarajevo i to na lokalitetima općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, te Vogošća i Ilidža, a u ovoj fazi rekonstrukcija će se odvijati na trasi od oko 36 kilometara. Radi se o rekonstrukciji trasa na kojima su do sada bili najveći gubici vode. Nakon realizacije ovog projekta, koji bi trebao trajati 24 mjeseca, doći će do znatnog smanjenja gubitaka.

Tokom obilaska trase, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović, direktor „Vodovoda i kanalizacije“ Rusmir Salić i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović s prestavnicima nadležne službe Općine Vogošća dogovorili su da se sačini tačna evidencija korisnika vodovodne mreže.

Pripremni radovi

Na osnovu toga će se pristupiti pripremnim radovima na izvođenju privremenog voda za vodosnabdijevanje potrošača i prebacivanje priključaka na privremeni vod, sve s ciljem da se radovi na rekonstrukciji završe na zadovoljstvo svih.

Radovi će se izvoditi u 45 ulica, a neke od njih su ulice: Mula Mustafe Bašeskije, Maršala Tita, Kemala Kapetanovića - Grbavica, dio ulice Hamdije Čemerlića, Behdžeta Mutevelića, Aleja Bosne Srebrene, Osik, Huseina Đoze, Mitra Šućura, Rašida Bešlije...