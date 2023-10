Bečarević o rekonstrukciji Vlade KS: I nane s Vratnika uče dove

Nihad Uk, premijer Vlade Kantona Sarajevo, danas bi trebao podnijeti ostavku čime bi konačno trebala početi rekonstrukcija Vlade.

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u Vladi Kantona Sarajevo Almir Bečarević oglasio se povodom odugovlačenja ovog procesa, a on je jedan od ministara koji bi trebali biti smijenjeni.

Let aviona

Bečarević je rekao da, nakon desetina najava rekonstrukcije Vlade KS, običan čovjek ne može, a da se ne zapita da li je premijer KS poletio, sletio, doletio, preletio, odletio, zaletio, naletio, nadletio, izletio, saletio ili uletio.

- Kažu, avion ne sleti jer ne poleti, a meni ne bi jasno, kao ministru, zar treba sletjeti da bi podnio ostavku. Bilo je primjera u svijetu koji podnesoše ostavku pa nikad više ne uzletješe. Do koje mjere stvari mogu biti dovedene do apsurda pokazuje upravo ovaj let avionom i njegov značaj za ostavku još uvijek aktuelnog premijera. Premijeru ne daju niti da ima miran let već prate i da li je poletio pa sletio, jer im treba da preda ostavku - rekao je Bečarević.

Kako je naveo, sve oči javnosti usmjerene su na let aviona i nane s Vratnika uče dove da premijer KS poleti i sleti jer nam treba u KS za ostavku. Naveo je i da "ne treba njima nikakav premijer da vodi Vladu, da rješava probleme, da koordinira procesima u KS, već im treba za ostavku".

- Dva mjeseca traje ova borba između smjene ministara i ostavke premijera, dva mjeseca se zavrću ruke da aktuelni premijer podnese ostavku i, gle čuda, avion ne poleti, javiše mediji. Doletjet će i premijer i dove će se primiti, ali da li će se primiti ostavka vidjet ćemo u narednim danima - istakao je Bečarević.

Jad i čemer

Za to vrijeme, kako je rekao, on pokušava da radi i "sebi ne može da dođe u koji jad i čemer se sve pretvorilo".

- Kolege iz Vlade iznimno poštujem, a mladom premijeru želim sve najbolje, ali onima kojima je potreban premijer za ostavku ne želim ništa dobro. O njima uskoro, otvoreno i sa papirnom istragom. Na kraju, smijenite nas, ako imate hrabrosti vi nevidljive ruke koji donosite "nekada" teške odluke. Prestanite ponižavati premijera i sve članove vlade - istakao je Bečarević.

Najavljenom rekonstrukcijom, iz vlasti u KS "leti" Stranka za BiH.