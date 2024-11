Faruk Muharemović za "Avaz": Dosta je demagogije, gradnja u Sarajevu se ne može i ne treba zabraniti

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u srijedu je, povodom obilježavanja 70. godišnjice postojanja i rada, organizovao izložbu i objavio monografiju "Integralno planiranje razvoja Sarajeva 1954-2024“. U razgovoru za „Dnevni avaz“ direktor zavoda Faruk Muharemović ističe kako je Zavod jedna od najstarijih planerskih institucija na ovim prostorima.

- Zavod je formalno-pravno osnovan 1954. godine, međutim, u našoj arhivi čak se i prije spominje, da je počeo s radom 1949. Poslije 1945. došlo je do zaokreta u razmišljanju o razvoju grada, tako da je 1965. usvojen jedan od prvih savremenih prostorno-planskih dokumenata urađenih na prostoru tadašnje Jugoslavije – ističe Muharemović.

700 primjedbi

Kada je riječ o Nacrtu urbanističkog plana, koji je ušao u proceduru, Muharemović kaže kako su na njega dobili više od 700 primjedbi. Prvi korak ka tome je novi urbanistički plan, koji je u nacrtu.

- Sada ih sve sumiramo i nadamo se da ćemo u narednom periodu imati zaokružene odgovore na te primjedbe i krenuti u kompletnu proceduru. Novi Grad je uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH na Nacrt plana, tako da će i odluka suda puno utjecati na plan, ali to je primjer kako mi želimo raditi i vratiti Nacrt na pravi kolosijek. Mi moramo organizovati sastanke s općinama, na kojima moramo proći svaku primjedbu pojedinačno i zauzeti konačan stav, odnosno naći neki kompromis – ističe direktor Zavoda.

Grad mora živjeti

Muharemović je prokomentirao i vijest da je gradonačelnica Benjamina Karić na posljednoj rednovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, kao dopunu dnevnog reda, uputila tačku Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Centar Novo Sarajevo", zbog čega su oštro negodovali pojedini zastupnici.

- Vidio sam da je zastupnik u Skupštini kazao da odluka nije u skladu s Urbanističkim planom. To nije istina i zastupnik to zna. Ima tačno propisan koeficijent koliko se može graditi na prostoru centra Novo Sarajevo. To vam je od Hamdije Ćemerlića do Čengić-Vile. Nije tačno definisano možda samo koliko zelenila mora biti, ali mi iz Zavoda u provođenju svakog regulacionog plana insistiramo na tome koliko mora biti zelenila u odnosu na objekat koji se radi. Ja sam da se poštuje zakon i ne vidim gdje i na koji način oni argumentuju svoje tvrdnje. Ne može se zabraniti gradnja. Kad ovo kažem, mene optuže da sam građevinska mafija. Ali grad mora živjeti, mora se razvijati, ne možemo 20 godina sve blokirati i ništa ne graditi. Ne znam otkud toliki strah da će se desiti neka katastrofa. Gdje se to desilo u posljednje tri godine, koliko sam ja direktor. Ja bih volio da dođu i pokažu mi jedan primjer – navodi Faruk Muharemović u razgovoru za „Dnevni avaz“.

Prostorni plan

Zavod za planiranje razvoja KS u saradnji s Ministarstvom za komunalnu privredu, infrastrukturu, prostorno planiranje, građenje i zaštitu nedavno je pristupio i izradi novog prostornog plana.

- Profesor Michael Valzak (Michael Walczak ) iz Švicarskog federalnog instituta za tehnologiju u Cirihu (ETHZ), koji radi s nama na projektu, rekao je da Zavod i Sarajevo mogu biti začetnici novog urbanog planiranja, pogotovo na Balkanu, ali i u svijetu. Mi imamo dovoljno tradicije, znanja i umijeća da možemo biti. U našoj arhivi imamo nacrte koji sežu još iz osmanskog perioda. A u narednom periodu ćemo vidjeti možemo li mi to i izvesti – objašnjava Muharemović.