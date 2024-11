Završeni protesti ispred zgrade Vlade KS: "Grijem se pod dekom, ovo je sramota"

- Hvala Vladi KS što je osigurala 900.000 KM kojima ćemo nabaviti potrebne količine mazuta. Očekujem, zavisno vanjskih temperatura, da će to biti dovoljno do januara ili februara, dok se ne usvoji budžet pa da početkom godine odmah pokrenemo dalje procedure – rekao je Džihanić.

Dodatni problem, kako je rekao, je i što preduzeće BAGS nema nadzorni odbor, ali očekuje da će i to uskoro biti riješeno.

Iako to neće biti dovoljno novca za cijelu sezonu grijanja, dodao je, dodatna sredstva će biti planirana u budžetu za narednu godinu.

Prema riječima Alikadića, dogovoreno je tzv. „dvokratno grijanje“ i to u periodu od 6 do 10 sati i od 17 do 22 sata.

Ostaje neizvjesno da li će građani Vogošće uskoro imati osigurano grijanje.

Reakcije građana

- Vrijeđaju nam inteligenciju. Zar je u 21. stoljeću potrebno da ja od 71 godinu dođem da protestiram? Sramota! - izjavila je Zlata Bošnjak.

Vezima Hamzić je izjavila da se zbog uskraćenog grijanja, kao penzionerka, grije pod dekom.

- Oni su jako bezobrazni. Ja od 68 godina da se mrznem i da dolazim ovdje. Grijem se pod dekom. Imam najmanju penziju - rekla je Vezima Hamzić.